他用一碗農夫冰 延續過世母親的愛

2017-09-17 18:03

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣中埔鄉青農李健銘7年多來與母親林彩雲經營農場，兼賣古早冰，母子倆有著共同創造有機、健康蔬果的夢想，但今年2月母親車禍過世，他非常難過，更發誓不讓母親心血白費，用心扛起農務；友人鍾佳蓉、莊玲雯得知，延續古早冰傳統，並以農場特產及有機蔬果，8月時與李健銘合開「農夫冰」，一同延續「媽媽的愛」。

李家早期在中國開設工廠，結束後返回台灣；李父早逝，李健銘與媽媽合作務農，但他笑說，過去大多數農務都是媽媽來做，他則負責學習栽培技術、有機認證及行銷，兩人雖有意見衝突，但母親總是順他的意，還一同去社區大學上課，但車禍卻帶走原本身體勇健、年僅61歲的母親。

李健銘採收媽媽親手種植的小番茄等，在告別式做為親友回禮，他說，「農場過去有8成是媽媽的心血，剩下由我來拚下去」，幸福有機草莓農場約6分地是有機認證農地，主產草莓、檸檬等，並種植芭樂。

鍾佳蓉、莊玲雯到幸福有機草莓農場參觀，雙方討論後在農場開設「農夫冰」，農夫清冰灑上雲林糙米麩，自家的有機草莓、民雄神農獎阿美鳳梨、番路后羿農場百香果等在地特產也成為冰品，用最簡單的概念呈現農人意涵，淋上林彩雲過去做挫冰的古法黑糖水，讓母子幸福的愛，繼續延續。