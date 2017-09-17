網傳林佳龍趕攤商 市府：依法淨空騎樓

2017-09-17 18:58

〔記者張菁雅／台中報導〕有網友昨晚在批踢踢實業坊發文指稱，中國附醫旁學士路上的胡椒餅下禮拜就要收攤了，原因是「台中大家長林佳龍要趕走攤販」。市政府今天澄清，騎樓依法應供公眾通行使用，學士路已納入第一波人行空間示範區域計畫，將針對占用情形進行勸導，還給行人無障礙的通行環境。

網友「skyfly584」指稱，「林佳龍大張旗鼓說要淨空騎樓，抓違停就算了，對攤商也不留活路」，過去都沒事，為何林佳龍一上任就要逼走攤商。文中還附上照片，胡椒餅攤位前掛著紅布條，上面寫著「賀林佳龍林大家長執政有方，本小店於9月22日起結束營業」。不過，記者今天實地前往了解，業者沒有營業，布條也已經撤下。

不過po文得到其他網友的回應是噓聲連連，絕大多數都支持市府淨空騎樓，紛紛留言表示，淨空騎樓有何不對？占用騎樓還敢嗆聲、市府做對了、支持市長。

對此，市府建設局表示，市府規劃於人口較密集的中、西、南、北、東、西屯、北屯、南屯、潭子等9個行政區，擇定近期完工的人行道及學區騎樓共15條路段，辦理占用排除及稽查改善，9月起，如仍勸導不聽，將開罰300元至2400元，未來也將逐步推動至其他區域路段。

人行道部分，包括中區自由路（雙十路至民權路）、西區大忠南路（五權西路至南屯路）、南區南平路（美村路二段至新和街）、北區雙十路（台體大前精武路至電台街）、東區精武東路（振福路至東英路）、西屯區朝富路（台灣大道至市政路）、北屯區柳楊東西街（天津路至文心路）、南屯區精誠南路（五權西路至三民西路）。

騎樓部分，則包括中區三民路（民權路至公園路）、西區美村路一段（昇平街至存中街）、南區福田三街（樹義五巷至福田路）、北區學士路（五權路至美德街）、西屯區西屯路三段（玉門路至西屯路三段宏福五巷）、南屯區公益路二段（黎明東街至惠文路）、潭子區頭家路（頭家路底至頭家路192巷）。