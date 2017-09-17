烏日會展中心變簡陋鐵皮屋 市府：僅是臨時展場

2017-09-17 17:33

〔記者陳建志／台中報導〕台中市長林佳龍之前曾對外表示，將在烏日中山路和高鐵東路旁的空地興建烏日會展中心，並和水湳會展中心形成雙會展中心，不過近日許多民眾經過該處預定地，發現正搭起整片簡易的鐵皮展場，質疑與當初承諾落差太大，且因該處地勢低窪，擔心未做好排水恐造成附近淹水；市府澄清目前僅是臨時展場，並非永久性會展中心。

市議員吳瓊華今天表示，市長林佳龍競選時表示要將烏日打造成副都心，並計畫在烏日高鐵東路和中山路三段旁的高鐵局土地上興建烏日會展中心，不過近日接獲多位民眾詢問，質疑預定地上近來加緊趕工搭起一整片的簡易鐵皮屋展場，因實在太簡陋，認為和當初承諾落差太大。

吳瓊華並說，該處地勢明顯較低窪，附近民眾擔心若未做好排水，未來恐出現淹水，也擔心消防設施不足，形成公安問題。

市府經發局副局長李逸安表示，市府規劃水湳、烏日雙會展中心，其中水湳已在積極規劃中，不過因目前烏日高鐵站附近展場使用空間不足，無法容納今年十月將舉辦的五金工具展，因此由市府都發局向高鐵局租用該處土地，並公開招標由業者搭設展場、經營，澄清目前正在興建的鐵皮展場只是臨時展場，永久性展場未來將在該處規劃興建。

李逸安表示，因定位為臨時展場，租約僅5年，因此以實用為主，強調得標業者事前已向都發局申請臨時建築物執照，包括消防、排水都在審核範圍，針對民眾擔憂的排水問題，會請業者落實排水設施。