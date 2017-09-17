反應好 林欽榮：迪化街徒步區延長至年底

林欽榮九月三度來到迪化街徒步區視察，認為交通設施配套，徒步區鋪面整理及天空纜線下地等硬體市府都須再改善。（記者鍾泓良攝）

2017-09-17 17:15

〔記者鍾泓良／台北報導〕北市府於今年9月每個周末開放迪化街1段試辦行人徒步區，副市長林欽榮今天到場視察，最後宣布原本預計9月底就要結束的迪化街徒步區延長至今年底，同時協助商圈申請常態性徒步區，希望可以在今年底申辦完成，一路銜接到明年年貨大街。

林欽榮表示，徒步區試辦原訂要結束 而考量到迪化街10月將開始國際藝術節，因此決定將徒步區試辦延長至今年底。 他說，地方還是希望可以有常態性的周末徒步區，因此盼由街區組織主動依「台北市徒步區闢建及管理維護辦法」向都發局申請徒步區，他預計年底可以申辦完成。

他說徒步區最大的意義並不是人走在街上，而是要讓民眾可以走入迪化街的店家裡，理解當地長久存在的南北貨、中藥材及創意街坊。

林欽榮說，徒步區實施3週，自己也來第3次，認為交通設施配套，徒步區鋪面整理及天空纜線下地等硬體市府都須再改善；而部分人覺得徒步區不方便，為了避免當年「公館徒步區」的失敗，這次更詳細聆聽意見。他也說與這個同時都發局也會一併推動「大稻埕歷史街區」都市計畫通盤檢討，將過去容積移轉、側巷問題一起解決。

當地大有里長許美智表示，迪化街屬性與公館徒步區不同，大稻埕透天厝比較多，「同一棟都是同一個屋主」，因此店家本身就是屋主，不像公館的店家與屋主不同人。而若迪化街實施徒步區，是否會造成周邊街道停車問題，許說迪化街停車問題本來就存在，與實施徒步區無關，而在地居民也未來朝周邊學校可以挖地下停車場。

交通局說，迪化街周邊的公有停車場有大稻埕公園及大稻埕碼頭兩處，約有1300席停車位，平常約停滿8成，以尖峰時間絕對是不夠，因此鼓勵觀光客若要到迪化街，可以考慮大眾運輸工具。