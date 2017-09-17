超狂絞吸船！ 清出新竹漁港18萬立方米淤沙

新竹市府利用全台唯二的絞吸船進行新竹漁港的清沙工程，速度比一般的快2倍。（記者洪美秀攝）

2017-09-17 16:59

［記者洪美秀／新竹報導］新竹漁港港口的淤沙問題一直困擾漁民出海捕魚，幾乎每隔幾年就要清淤一次，新竹市府今年向漁業署爭取3000萬元經費進行新竹漁港疏浚工程，利用全台唯二的絞吸船清淤沙後，不僅清淤速度加快、加深，也能讓漁港淤沙情況獲改善，提供漁民更好的出海捕魚作業環境。

新竹市府產發處漁業科長謝濬鴻表示，新竹漁港此次疏浚工程，在航道清除的淤積沙土達18萬立方公尺，主要航道疏浚部分已於6月底疏浚完成，目前正進行岸上沙腸袋的裝填工程，將施做521公尺，共18條的沙腸袋，現在正進行沙腸袋的固定作業，包括頭尾銜接堤岸的固定作業，進度已完成85%，預計10月底完工。

謝濬鴻說，這次工程利用全台唯二的絞吸船抽沙，以每天8000-13000立方公尺的疏浚速度，2個多月，已疏浚18萬立方公尺淤沙，相當於80座標準游泳池的沙容量。

漁業科表示，疏浚工程完工後，新竹漁港內的浮覆地親子公園也正在進行，未來還有防風林綠化及親子沙灘等工程，市府爭取的5億元新竹漁人碼頭計畫，只要行政院前瞻建設計畫核定，就會動工，除讓新竹漁人碼頭觀光再升級，也要打造一處讓市民悠閒慢步、放鬆的遊憩景點。

新竹市府進行漁港疏浚工程，已清出18萬立方米的沙量，並以沙腸袋裝填後成為堤防護岸，還會進行綠美化，10月底完成。（記者洪美秀攝）