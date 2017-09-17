小貓熊「美可」寶寶為「一公一母」 可愛萌樣惹人憐

台北市立動物園指出，2隻小貓熊寶寶目前體重約1500公克，外型是父母的縮小版，女兒倒三角的臉型與母親較為相似，兒子的個性則較為活潑、好動。兩隻小貓熊的獨特特色讓牠們不容易被人混淆，容易區分。（台北市立動物園提供）

2017-09-17 17:33

〔即時新聞／綜合報導〕小貓熊「美可」今年6月11日產下的雙胞胎，至今已年滿3個月，台北市立動物園指出牠們四肢發育尚未健全，步履蹣跚，需要再過一陣子才能出外與民眾相見。此外，牠們的性別也已經被確認為一公一母。

台北市立動物園指出，兩隻小貓熊寶寶目前體重約1500公克，外型是父母的縮小版，女兒倒三角的臉型與母親較為相似，兒子的個性則較為活潑、好動。兩隻小貓熊的獨特特色讓牠們不容易被人混淆，容易區分。現在2隻小貓熊已經不再「避暑」，會自己主動向外頭跑，探索周遭的環境，母親也放任讓牠們自由的嬉鬧。

台北市立動物園表示，小貓熊寶寶已經開始學習採食竹葉，然而在學習之餘，2隻小貓熊還未斷奶，每天固定在傍晚5、6點時會回到母親身旁索奶求溫飽，母親也會在這個時候好好的「清理」牠們一番。

動物園說明，小貓熊「美可」和大貓熊「圓仔」是完全不同的物種，大貓熊跟熊科動物的親緣關係較為接近，小貓熊跟浣熊比較靠近。