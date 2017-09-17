花博單車赴日首亮相 中市府組車隊宣傳獲好評

為花博精心打造的花博單車，也首度在日本亮相。（中市觀旅局提供）

2017-09-17 16:36

〔記者李忠憲／台中報導〕台中市政府大力行銷明年世界花博，日前由副市長林陵三組成四十五人的花博國際自行車宣傳隊，前往日本大分、愛媛及廣島縣騎腳踏車宣傳，現場也首度讓特別打造的三輛「花博單車」亮相，十分吸睛。林陵三表示，花博單車將使用在國內外各項自行車活動，藉此宣傳花博。

為花博精心打造的花博單車，也首度在日本亮相。（中市觀旅局提供）

台中市政府舉辦的世界花博將於明年登場，副市長林陵三本月十日率市府員工、自行車友等約四十五人，組成花國際自行車宣傳隊，從台中搭直航飛機前往大分、愛媛、廣島三縣進行為期四天的宣傳花博行程。林陵三並轉交市長林佳龍給3縣知事的花博邀請函，並舉辦3場推介會行銷花博，獲得廣大迴響，三名知事也都表示很樂意參加台中的花博開幕。

為花博精心打造的花博單車，也首度在日本亮相。（中市觀旅局提供）

另外，市府精心打造的「花博單車」也在日本首度亮相，副市長林陵三說，花博單車委由台中在地自行車大廠「捷安特」公司專業打造，車身以花博識別標誌裝飾，目前全世界只有3輛，未來一年將使用在台灣自行車節、日本及大陸車隊0K台灣環島騎乘等國內外各項自行車活動為花博宣傳。

中市副市長林陵三（中）組自行車隊，前往日本宣傳世界花博。（中市觀旅局提供）

台中市觀光旅遊局長陳盛山表示，台中與日本自行車觀光交流密切，這次會同車友組成花博宣傳車隊，前往騎乘著名的大分縣「楓葉耶馬溪自行車道」及「瀨戶內島波海道」，受到日本各界重視。沿線除有小朋友、中學生及民眾持我國國旗加油打氣，抵達終點時，社區媽媽更準備在地點心、飲料，動員百餘名小朋友盛大歡迎，熱情令人感動。

中市府組自行車隊，前往日本宣傳世界花博。（中市觀旅局提供）

觀旅局指出，全國知名的「后豐鐵馬道／東豐自行車綠廊」與「楓葉耶馬溪自行車道」在今年六月結為姐妹車道。此次自行車花博宣傳車隊赴日宣傳花博，也藉機觀摩島波海道「blue line」等友善引導設施，希望借鏡台中自行車道參考使用，車隊騎乗過程中，日方也邀請當地媒體採訪，連結自行車交流與花博宣傳。