台灣傳統老花磚故事 新北說給你聽

「花磚獵奇˙島嶼城市色彩－石怡蔚個展」，花磚圖騰轉為版畫創作。（新北市政府文化局提供）

2017-09-17 16:10

〔記者李雅雯／新北報導〕「花磚獵奇˙島嶼城市色彩－石怡蔚個展」以台灣傳統閩式建築混搭老花磚的特有文化故事作為展覽論述主軸，即日起至10月15日在新北市美麗永安生活館展出。

參展藝術家石怡蔚探索故鄉金門故鄉即將消逝的「馬約利卡」，「馬約利卡」就是一般俗稱的台灣老花磚。石怡蔚說，小時候在金門時常看見老平房外牆鑲嵌「馬約利卡」，釉面反光就像閃閃發亮的寶石，長大後的某天再回到金門，看到花磚歷經70餘年，仍然色彩鮮豔，相當驚艷，於是開始走訪金門老宅，探索「馬約利卡」的身世。

「馬約利卡」曾在1920至1935年間盛行於金門各地，因為時代更迭而日益減少，花磚文化也從年輕一輩的印象中褪去，石怡蔚除了探訪花磚，也再製花磚圖騰，進而將其設計成玻璃杯、紙膠帶等生活物品，勾起社會大眾對台灣傳統老花磚印象。

「花磚獵奇˙島嶼城市色彩－石怡蔚個展」中展出花磚實品、文史紀錄；長年研究台灣花磚的學者康鍩錫，提供現場展出4件1925至1930年代日本製造的「馬約利卡」真跡。另外，研究金門建築色彩的台灣學者謝蘭芬，提供個人專書《金門城市色彩圖譜》的文史紀錄。

「花磚獵奇˙島嶼城市色彩－石怡蔚個展」展覽即日起展出至10月15日；9月23日、10月14日有講座和藝術手作推廣。詳細訊息可見新北市美麗永安生活館官方網頁。