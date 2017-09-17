彰化金好禮中秋物產展 魏明谷呷嘎爽歪歪

為期2天彰化金好禮中秋物產展，今在鹿港鎮北區旅遊服務中心。（記者張聰秋攝）

2017-09-17 16:16

〔記者張聰秋／鹿港報導〕彰化縣政府今天在鹿港鎮北區旅遊服務中心，為「彰化金好禮中秋物產展」進行熱身宣傳，17家參展廠商，展售特產不僅包裝獨特，口感更是好吃入口，現場安排「料理小學堂」，指導民眾如何使用彰化金好禮當食材，烹調出令人垂涎三尺的料理，更有搶便宜的整點優惠活動，好康好吃一籮筐。

彰化縣長魏明谷充當半日行銷員和試吃員，卯起勁大推中秋禮盒，逐攤替業者打廣告，還每個攤位都試吃，吃得津津有味，他說，中秋節快到了，民眾購買中秋禮品拜訪親朋好友，選有掛保證的彰化金好禮準沒錯！

魏明谷說，鹿港是觀光勝地，來鹿港購買彰化在地的特色產品作為伴手禮，「鹿港買的喔！」會讓收到伴手禮的親朋好友感到揪甘心。

這項展售活動到明天（18日）止 ，由獲選為彰化金好禮的產品領銜展售，每一項都是彰化廠商的用心與堅持，有彰化在地生產的好滋味「鮮採菇禮盒」、「手作の純米蛋捲」及「炙燒乳酪塔」、象徵彰化人努力不服輸的「大城土豆麥酥」、品質優良的「時光穗稻米磚禮盒」及「油籽學堂禮盒」，還有營養又健康的「溪州黑鑽紫黑米」及「蕎麥紅薏仁養生營養棒」，另有彰化代表性的觀光工廠台灣優格餅乾學院的「魔法旅行箱」，以及堪稱「彰化之光」得過德國設計獎的「花鳥風月茉莉烏龍袋茶」，這些都是彰化人的驕傲。