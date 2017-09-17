國籍航空上半年營運 這家獲利最高

2017-09-17 16:17

〔記者陳宜加／台北報導〕民航局公布今年上半年國籍航空營運狀況，7家業者都賺錢。華航第二季獲利達20億元，虧損由37億縮小至19億元；台灣虎航今年轉虧為盈，上半年共獲利1.7億元。而長榮航空獲利8.3億元、立榮航空獲利4.9億元，為獲利最多的2家。

民航局今年起首度完整公布國籍航空營運狀況，華航、華信、台灣虎航、長榮、立榮、遠東、德安共7家業者中，上半年除華航虧損，其餘均有獲利。

根據民航局公布資料，華航上半年營業收入為662億5602萬5000元，稅後虧損19億9941萬3000元；華信航空收入38億2379萬4000元、獲利5637萬7000元；台灣虎航收入30億9750萬9000元，稅後淨利1億7398萬6000元。

而長榮航空上半年營業收入達601億1660萬7000元，稅後淨利為8億3928萬5000元；立榮航空收入43億2956萬4000元，獲利直5637萬7000元。另外，遠東航空上半年獲利也有2005萬7000元，德安航空獲利62萬9000元。

民航局空運組長韓振華分析，華航第一季因淘汰A340飛機、認列資產減損，因此虧損高達37億元，但第二季貨運需求暢旺、旅遊需求也強烈，客運量持續成長，加上油價算低點，各家表現都非常不錯。