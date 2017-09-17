菜鳥也有好表現 9師獲桃市「杏壇新星獎」

2017-09-17 16:06

［記者陳昀／桃園報導］教師節將至，桃園市教育局每年會選拔「杏壇新星獎」，鼓勵任教5年內的教師踴躍提出創意教學，今年有9人獲獎，市府將於20日表揚，其中大成國中顏綱威將桌遊、折紙融入數學教學，誘發學習興趣，大崙國中范儒蕙則是著力於童軍教學，讓學習遲緩的學生找到自己的天賦，找回自信。

獲獎9人分別為國小組：公埔國小鍾佳晏、瑞祥國小安可怡、北湖國小何典蓁、成功國小賴薇如、新莊國小蔣蕙安；國中組：大崙國中范儒蕙、光明國中林佩瑜、大成國中顏綱威、會稽國中劉彥筠、慈文國中李宛霖。

范儒蕙原本是國小流浪教師，後來轉往國中任教，成為2013年桃園市新進教師甄選童軍科榜首，童軍精神也是她的教育心法，她說教育就像營火般，要永飽內心的熱情，才能發光發熱，給孩子帶來溫暖，為深耕童軍教育，她假日經常帶著孩子南征北討，參加全國性或各縣市的童軍活動。

她說，曾有學習遲緩學生加入童軍團後，認真學習各項技能，充分展現手作能力的天賦，找回自信，也有學業成績不理想的孩子，拿到進擊童軍獎章，最後成為「國花級童軍」，也越來越有領導能力。

顏綱威將桌遊、摺紙融入教學，像是讓學生分組尋找藏在教室各角落的數字卡，再利用數字卡以四則運算拼湊出答案，課程教學多元豐富。

他說，他的教育理念是「不是一味對學生好，而是真心為他好」，察覺學生的困難及需要、深入了解想法後持續關心，讓學生發揮潛力。

鍾佳晏在公埔國小擔任社會科任教師及教學組長，推動的「行腳酒桶尋寶『趣』」學習方案今年獲教育部教學卓越金質獎，針對周遭環境規劃系列「行腳」課程，讓學童從家鄉文史、環境、藝術及語文四個面向挖掘知識。

她說，曾遇過不愛上學、對學習毫不在乎的學生，後來發現學生是因為家中沒人陪伴、教導，久而久之對自己失去期待，她決定用耐心陪伴建立關係、以鼓勵代替責罵，花了很長時間帶動孩子慢慢轉變，找回自己，而這些經歷對她來說都是最幸福的事。