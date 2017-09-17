溫馨老少配！ 24歲小鮮肉帶領千歲樂團...

柯登耀教長輩打木箱鼓和烏克麗麗。（記者顏宏駿攝）

2017-09-17 16:03

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣溪州鄉農會有一支「木箱鼓樂團」，團員近30人，平均歲數約在60歲，團員總歲數加起來遠遠超過一千歲，有「千歲樂團」之稱，最特別的是該樂團的老師竟才24歲，樂團教學經歷豐富的柯登耀，以童心和關懷之心，帶領這群「LKK」，譜寫出許多溫暖而趣味的故事。

溪州鄉農會開辦以音樂為主題的「樂齡課程」，家政指導員黃淑嬌2年前經「高人指點」請來綽號「蝌蚪老師」的柯登耀擔任音樂老師，一見面才知道是24歲的年輕小伙子，黃淑嬌和學員們原本帶著懷疑的眼光看待眼前這名「小鮮肉老師」，沒有想「蝌蚪老師」渾身散發著音樂的熱力，一舉一投足，都有音樂的節奏，任何曲譜到他手裡，手、腳頓時化為節拍器，兩三下功夫，就把再平凡不過的歌謠或流行歌曲銓譯得韻味十足，大家對他的音樂功力不敢再有所懷疑。

總幹事彭顯賦說，學員們對待「蝌蚪老師」就像對待自己的孫子或兒子一樣，蝌蚪老師很會耍寶，但耍寶又富有音樂的靈魂，總讓老人家想哭又想笑，最難得的是蝌蚪老師還會扮演「親子老師」，譬如，學員媽媽遇到親子管教的問題，都會來問蝌蚪老師的想法，老師不只關心老人家的學員，更關係學員孩子的教育問題，這樣的「老少配樂團」充滿著一片和樂溫馨。

柯登耀沒有顯赫的音樂學歷，但他高中時就組樂團，畢業後遊走世界各地尋找音樂靈感，還到過中國、越南、馬來西亞的華人圈教音樂，他說，音樂是文化的展現，他希望教老人家如何欣賞音樂，用音樂改變自己的退休生活，如果單純的教與接收，太無聊，最重要是得知道，曲風如何形成，光是打節拍就能享受無比的樂趣。