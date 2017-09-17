呼籲政府重視移工心聲 民團發起「移工公投」

2017-09-17 15:58

〔記者楊綿傑／台北報導〕在台灣的東南亞移工多達65萬人，為了爭取切身相關政策的話語權，台灣移工聯盟發起為期3個月的「移工公投」，投票地點遍及全台，台灣民眾亦可參與。內容包括「家務勞工應有勞動法令保障」、「廢除仲介制度，強制政府與政府直接引進」、「移工可自由轉換雇主」等訴求，未來將以公投結果，向蔡政府進行政策倡議，讓移工權益也可以被重視。

移工公投從今天開始至今年12月10日結束，不管是一般台灣民眾，或是東南亞移工朋友，至移工聯盟全台14個處所，只要年滿18歲，出示有照證件經查驗後，均可以領取選票進行公投。

台灣移工聯盟表示，在目前台灣選舉制度下，排除了非公民的參與可能，但事實上這些移工朋友都與所有台灣人都一起生活在這塊土地上，且付出他們的勞力，但卻是制度下的邊緣群體，不僅被排除取得永久居留與國籍的資格，也無法參與切身相關政策的制定。

因此台灣移工聯盟發起這場，台灣引進東南亞移工25年來的公投活動，包括對家務勞工應受勞動法令保護的表態，以及仲介人力超收使移工遭到剝削的問題，還有侵害人權，移工不具自由轉換雇主的權利等議題。開票結果將公布在臉書粉絲專頁，並成為未來進一步向政府倡議的工具。

台灣移工聯盟成員莊舒晴說，雖然這在法律上是沒有效力的一場公投，但是他們要做到的是象徵性意義，並且呼籲政府及全民一起重視這個議題，台北車站大廳將設有攤位提供公投服務，也向東南亞移工朋友喊話，應爭取自己的權益。