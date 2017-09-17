大老闆失智變大方 錢都交給秘書領光光

2017-09-17 15:47

〔記者蔡文居／台南報導〕響應全球性的失智症月行動，台南市熱蘭遮失智症協會今天在台南市小東公園舉辦「珍愛記憶嘉年華．打造失智友善社區」健走宣導活動。成大醫師、熱蘭遮失智症協會理事長白明奇表示，「3動2高可預防失智，除了藥物外，運動也很重要，「運動等於是吃藥」。

本身也是醫師的台南市衛生局長陳怡則分享一則他患者的小故事。他表示，台南市65歲以上的人口，100人約有14人罹患失智，在社區上也有很多失智的案例，家心擔心不吃飯，有的則是飯吃了卻說沒吃，有的則會買很多東西，還有的人會變得很大方。

他提醒在座的一些大老闆、老闆娘要小心，過去他有一位患者是一位大老闆，經診斷為失智症，他提醒其家人要留意其財務，果然家人發現那位大老闆失智後變得很大方，錢都交秘書領光光，或轉到其他帳戶去。

白明奇表示，台南市包括極輕度的失智症人口約有2萬人，輕度以上者約1萬4000至1萬5000人。藥物有助於失智症減緩，但並不能只靠藥物，對預防失智，「動即時藥」，運動等於是吃藥，運動時分秘出一種特殊物質，有助於抑制失智，所於對失智症而言，非藥物的治療非常重要。

該協會每年9月皆響應國際失智症協會舉辦活動，至今12年，今年以「打造失智友善社區」為主題，除了安排專業老師帶領「健康動一動」外，並設置「3動2高．預防失智」的宣導闖關遊戲，讓市民朋友能與病友及家屬一起參與活動，瞭解失智症者，為失智者去污名化，進而認識失智症的預防及照護。

所謂的「3動 2高」，即是頭腦要動、多休閒活動和有氧運動，高度學習及多吃高抗氧化食物，這個嶄新的概念提前預示未來預防失智醫學的重點。

代理市長李孟諺今天也全程出席，他呼籲市民朋友作伙來參與健走活動，響應全球性的失智症月行動，共同關懷支持失智症朋友及家屬，打造失智友善台南。

目前南市府致力推動長照2.0結合失智照護政策，以衛生局和社會局為主要承辦單位，並在各行政區成立日間照顧中心，共有26個據點，其中6個據點以照顧失智症為主，另外10個據點則以失智、失能混合型照顧為主，今年預計在失智面向，再增加13個照顧據點，以打造完善的失智症醫療及照顧網。