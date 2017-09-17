不老騎士南投一日遊小試身手 為11月機車環島做準備

28位「不老騎士」今騎機車展開台中、南投1日行，為11月登場的環島活動暖身。（記者佟振國攝）

2017-09-17 15:29

〔記者佟振國／南投報導〕邁入第8屆的「不老騎士」環台活動，將於11月1日正式登場，展開為期11天10夜的機車環島，28位平均年齡75歲的長輩，今由弘道老人福利基金會志工率領，展開台中、南投1日遊，藉此熟悉騎車長征與團隊默契，許多長輩都是第一次騎機車長途旅行，雖然速度放慢，途中仍發生機車未保持適當距離而追撞的小意外，所幸沒有受傷。

87歲的周邦，是這次「不老騎士」團年紀最大的長者。（記者佟振國攝）

2007年弘道老人福利基金會首度辦理「不老騎士」活動，帶著17位平均年齡81歲的長輩騎機車完成環島夢想，今年已屆滿10年，活動也邁入第8屆，今年有70多位年滿70歲以上長輩登記圓夢，經審核錄取28人，其中男性24人，包括2位美籍退休軍官，以及4位女性，年紀最大已高齡87歲。

77歲的張王春桃雖行雙腳開過刀，行動不便，還是決定騎三輪機車環島。（記者佟振國攝）

為了先讓長輩們熟悉騎車長征與團隊默契，今天特地舉辦試騎，選擇11月正式環台不會經過的南投縣，從台中一路騎到日月潭，由於長輩們都是第一次騎機車長途旅行，有人未保持安全距離而輕微追撞，所幸沒有受傷，一行中午於埔里鎮珠仔山社區休息。

埔里鎮珠仔山社區的阿公阿嬤載歌載舞，歡迎「不老騎士」到訪。（記者佟振國攝）

珠仔山社區發展協會理事長黃啟瑞率領社區阿公阿嬤載歌載舞歡迎「不老騎士」蒞臨，並準備豐盛地方美食與「老同學」共餐享用，氣氛歡樂。

珠仔山社區為「不老騎士」準備豐盛的午餐，補充體力再繼續行程。（記者佟振國攝）

弘道基金會表示，今年旅途中也特別規劃公益任務，讓不老騎士與在地獨居弱勢長輩暖心互動，不僅幫助騎士長輩完成夢想，更提升自我價值感。