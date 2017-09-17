中市斥資9億打造北區國民運動中心 開放免費體驗7天

中市斥資9億元打造的北區國民運動中心開放免費體驗7天。（圖：市政府提供）

2017-09-17 15:04

〔記者蘇孟娟／台中報導〕斥資9億元打造、設有中市首座奧運比賽標準泳池的北區國民運動中心日前完工，訂10月1日正式開幕，台中市訂9月20至26日免費開放民眾試體驗包括桌球場、羽球場、綜合球場、韻律教室及體適能中心等設施，盼提昇運動風氣。

台中市運動局指出，北區國民運動中心將是繼朝馬國民運動中心後，台中市第2座開幕的運動中心，位於北區崇德路一段與美德街交叉口，為地上3層、地下3層的室內多功能綜合運動場館，外觀有著立面波浪的設計，是台中第一座得到國家公共工程金質獎的國民運動中心。

運動局指出，北區國運動中心規劃以水上運動設施為主體，場館內擁全國首創、符合國際標準的「一館三池」，包括競賽池、跳水池及訓練池，除可供市民使用外，因擁有全市首座奧運比賽標準的泳池，未來也將配合市府舉辦國際賽事，並作為國際游泳賽事、跳水比賽場地與國內選手訓練用途，已規劃為2019年東亞青奧的水上比賽場地。

中心並有室內溫水游泳池、體適能中心、韻律教室、飛輪教室、桌球場、羽球場、綜合球場等專業運動設施。

運動局指出，訂10月1日正式開幕，中心預計規劃於9月20至26日進行7天的試營運，每日上午8時至晚上8時，開放民眾入館免費使用場地設施，並限時推出活力有氧、入門飛輪、雕塑瑜珈等多項體驗課程。

運動局指出，未來也會推出健康講座、公益課程、各式體育競賽等活動，提供不同年齡層與族群的各種運動選擇，帶動市民的運動風氣；有關開幕期間限定優惠、課程報名及購票資訊，可致電（04）2235-6555洽詢。