瘋狂拍拍拍！猛拍餐點半小時 事後抱怨「東西都冷的」

2017-09-17 16:44

〔即時新聞／綜合報導〕上餐廳吃美食是人生一大享受，但如果向店家猛催餐點，在餐點上了之後卻只顧著拍照，拍了半小時事後還上網PO文抱怨「東西都冷的」，這真的有點不太厚道。

「因為我們要等餐全上齊拍完照再一起吃，能快一點嗎？」一名網友在臉書粉絲團「靠北奧客」po文指稱，有一群「網美」相約上餐廳用餐，她們不斷催促餐點，竟然只是為了拍照。原PO表示，大約10分鐘後，網美們所點的餐點都做好送到桌上，但是她們卻不吃，而是瘋狂拍照，「幫每份餐拍寫真集，再來個空拍整桌、拿我們裝飾品裝飾、跟餐合照、跟裝飾品合照，就是瘋狂拍拍拍拍拍拍拍」，大約花了快半小時在拍照。

原PO無奈的說，這些網美拍完照好不容易開始用餐，但其中一人拿著咖啡到櫃檯，表示咖啡冷掉了，要求要「加熱」；事後竟還PO文抱怨，「感覺被其他網友的照片騙了，等了一陣子東西才上齊，雖然不錯吃啦但東西都冷冷的～」此舉則讓原PO氣得大罵「北七，拍照拍半小時東西能不冷嗎？」

該文也引起網友熱烈討論，有網友留言「我也搞不懂，到底要拍什麼！食物要煮過才能吃是需要時間的，催催催催個屁（我每天都要面對這樣的客人）不然，是要吃生的嗎？！」、「講真的，一直拍照然後食物冷了才靠杯個不停，這些人TMD有事嗎？？？」、「我每次都想拍食物，但是每次食物上桌我就忘記了，吃完才想起來」、「台灣一堆這種網空（網路上的空ㄟ）」、「拍照不是幾秒鐘的事嗎..拍半小時到底是要拍什麼」。