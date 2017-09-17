賞鳥平台再升級 新竹港南賞鳥區打造親子觀鳥平台

2017-09-17 15:00

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市香山區南港賞鳥區是17公里海岸終點，是不少愛鳥人士的賞鳥秘境，市府城銷處向交通部觀光局爭取近2500萬元經費，將進行南港賞鳥公園幽徑景觀再造計畫，除闢建幽徑步道、親水平台、景觀屋頂，提供賞鳥人士絕佳的觀鳥平台，也要讓此處成為賞鳥的生態教室。

市府城銷處表示，香山濕地是北台灣最大的潮間帶濱海濕地，常有各種水鳥棲息，更是1996年國際拉姆薩公約組織會議中，被列為「東亞水鳥保護網棲息地」一環，過去南港賞鳥區是由廢棄魚塭形成，已知可觀賞鳥類至少31科、74種鳥類，其中水鳥42種、陸鳥32種，是不少愛鳥人士的私房景點。

城銷處推動的「南港賞鳥公園幽徑景觀再造計畫」，將在南港賞鳥區建置3座親水平台，座落北側與南側，提供民眾不同角度欣賞水域風情，也能觀賞到飛鳥點水面、落下漣漪搭配夕照的場景，平台也將設置枕木材質座椅供民眾休憩；原本漁具倉庫和廁所房頂也會加設景觀平台，可容納100到200人，從高處可觀賞到各種鳥類。

另外，也會在17公里海岸線自行車道一側，沿魚塭設置一條650公尺的幽徑步道，從賞鳥區廣場沿伸到17公里海岸線終點站，步道鋪面保留切割縫隙和空間，兩側也會栽種木麻黃、黃槿等植栽樹種，保持生態景觀。

城銷處副處長林正光說，這次獲交通部觀光局經費補助，加上市府款共2500萬元，除會清理小花蔓澤蘭、銀合歡等綠癌植物，也會針對廣場積水問題進行改善，設置大型排水溝渠，提升排水效能；鋪面也由原本AC路面材質改採出磚入石鋪面，以紅磚、混凝土拼貼，設計鋪面坡度讓積水排除不受阻，改善舊有廣場積水問題。

同時也會增加南港賞鳥區的停車空間，並進行維護與翻新，讓遊客及賞鳥人士賞鳥更方便，並達到生態平衡，預計明年6月完工，趕上秋天候鳥觀賞季。