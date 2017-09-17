響應環保集點制 騎高雄c-bike限時點數5倍送

高雄市環保局今天舉辦「高雄市擴大環保集點範圍」啟動儀式，左起高捷工安處經理陳智能 、一卡通票務處處長王治純、高雄副市長許銘春、環保局局長蔡孟裕、環保署款考處處長洪淑幸。（記者張忠義攝）

2017-09-17 15:03

〔記者張忠義／高雄報導〕高雄市環保局響應環保署推行的「環保集點制度」，今天在勞工公園R7創藝所在舉辦「高雄市擴大環保集點範圍-啟動儀式」，不僅以環保集點、高雄市公共腳踏車（C-Bike）、ARM自動資源回收機等低碳議題為主軸，也結合了宣導攤位及闖關活動，鼓勵民間支持綠色消費，可用來折抵消費綠色環保產品。

讓高雄市民朋友透過實際體驗的方式，認識落實綠色低碳生活，減緩氣候變遷對地球的影響是從生活做起。

活動一開始邀請到了小港區鳳鳴國小的十鼓擊社團，來為整個啟用記者會帶來磅礡的開場。

環保局長蔡孟裕表示，即日起至明年12月31日止，民眾持一卡通租借c-bike或使用ARM自動資源回收機，皆可納入環保署環保集點活動。

活動期間，c-bike租借1次可集5點，包括30分鐘免費騎程也算，每日最多可兌換5次，若租借超過30分鐘開始收費，每消費1元可換5點；而ARM部分，投4支瓶子可加值1元，集點期間1元可集10點。

為搭配10月高雄市舉辦的生態交通全球盛典，以及秋冬空氣品質不良季節，10月至明年3月騎乘c-bike，集點以5倍計算，每騎1次公共腳踏車即可累積25點；環保署兌換商品，每100點可折抵現金1元，等於騎4次腳踏車就能折抵1元。

高市副市長許銘春表示，高雄市民踴躍參與環保署集點活動，人數暫居全國第一名，10月市府即將在鼓山區哈瑪星舉辦生態交通全球盛典，40多個國家高層將到高雄參與，希望藉此擴大環保集點活動，讓國內外來賓看到高雄如何從重工業轉向綠色宜居城市，對高雄的蛻變留下深刻印象。