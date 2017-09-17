校長也是街頭藝人 彭銘君用音樂辦學

新竹縣大坪實小校長彭銘君（左一）與該校行政團隊合影。（教育部提供）

2017-09-17 14:15

〔記者吳柏軒／台北報導〕當過計程車司機及電機工程師、漁夫等工作的彭銘君，看盡人生百態後轉到教育跑道，如今擔任國小校長一職，一度因積勞疑似耳中風，最後靠著音樂療癒心靈，更考取12張街頭藝人執照，更用音樂辦學，拉近跟孩子的距離，帶來溫暖人心與正向的力量，衝破人生關卡。

彭銘君目前是新竹縣大坪實小校長，他回憶幼時求學路辛酸，曾遇霸凌創傷，長大後則改念高職，學車床並自學電腦程式，後續考上彰化師範大學，但畢業卻從事電腦工程師、計程車司機甚至漁夫等行業，社會跑跳多年後，熱愛服務又改當國小老師，轉回教育跑道。

彭銘君在先前服務的沙坑國小曾當過教導主任並轉任代理校長，盼幫偏鄉爭取資源，努力工作卻積勞成疾，疑似耳中風住院，心情一度憂鬱，後來透過音樂療癒心靈，拿起木吉他並在校內成立「沙坑明星養成班」，午休時間帶著孩子歌唱，甚至去內彎商圈表演，培養自信。

後來彭銘均考上校長，分發到大坪實小，持續用音樂來辦學，也在這期間靠著對音樂的熱忱，考取了12張街頭藝人執照，因身為客家人，他還利用假日到街頭傳唱客家曲，也去醫院擔任志工表演。

而大坪實小也連續3年獲得教育部特色學校特優及標竿獎肯定，彭銘君也相信，音樂開創自己人生價值，也希望用音樂拉近跟孩子的距離，打開其學習五官六感，將持續用音樂帶來溫暖與正向力量，並抱持一顆學習的心，衝破人生關卡。

新竹縣大坪實小校長彭銘君（右持吉他者）有12張街頭藝人執照，過往積勞疑耳中風，但靠樂器打敗憂鬱，如今也用音樂辦學，拉近與孩子的距離。（教育部提供）