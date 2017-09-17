書法好手聚新北 市府1樓展出作品

新北市長朱立倫與書法比賽優勝得獎者合影。（記者何玉華攝）

2017-09-17 13:57

〔記者何玉華／新北報導〕「新北市全國書法比賽」今（17）日舉行頒獎表揚，共有來自日本、金門及全臺各地的書法好手參賽，其中，身心療癒組第1名李承統，因患有睡眠呼吸中止症，晚上睡覺必須佩戴呼吸器，曾多次從鬼門關前急救回來，他說，寫書法讓他涵養品性與穩定心情，也促進健康。

新北市辦理全國書法比賽邁入第5年，朱立倫出席頒獎時表示，毛筆書法是漢字文化特有的藝術，除了必定得經過苦練、勤練之外，還要有一顆平靜的心，才能夠寫得美、寫得漂亮。市府辦理書法比賽，希望推廣及傳承書法藝術文化，透過書法活動，讓年輕人跟長者修身養性，培養興趣，得獎者的作品，都在市府一樓大廳展出。

身心療癒組第1名的李承統，是睡眠呼吸中止症患者，晚上睡覺必須佩戴呼吸器，曾多次從鬼門關前急救回來，心存感恩並以捐血回饋社會，目前已累計捐血840多次；他說，小時候跟著父親學寫字，小學曾獲得台中國語文比賽寫字組第1名，之後持續不斷，透過寫書法讓他涵養品性與穩定心情，也促進健康。

文化局表示，優選以上得獎作品自今（17）日起至10月20日止，在新北市政府1樓大廳展出。