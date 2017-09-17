太平區公所遷建 教育局同意讓地

2017-09-17 13:34

〔記者黃鐘山／台中報導〕太平區公所辦公廳舍老舊龜裂有公安疑慮，空間也捉襟見肘，市議員何明杰、張玉嬿爭取遷建，現已露曙光，教育局允諾提供0.9公頃文中3用地，2議員今天建議，既要辦理都市計畫變更，可朝綜合大樓規劃，要求市府加速辦理。

何明杰說，太平區公所辦公大樓民國69年改建，當時員工不到50人、居民6萬多人，是當時的市中心；現今人口18萬，公所員工150多人。員工和居民人數翻轉3倍，卻仍使用同一廳舍，空間捉襟見肘，已不敷日益增加的洽公民眾所需。

張玉嬿表示，公所建物多處龜裂、漏水、動線不良，雖已補強結構，仍有公共安全疑慮，而且附近街道狹小，民眾洽公飽受塞車之苦，由公所轉向中平路的視線死角更是危險，交通事故經常發生，應該早日遷建至腹地較大的區域。

何明杰、張玉嬿共同提案要求太平區公所遷建獲市議會通過，市府民政局考慮多個地點，近來與教育局協調獲允諾提供祥順路旁0.9公頃文中3用地，邁出遷建第一步，可望展現太平新風貌。

何明杰、張玉嬿指出，六都新建的區公所除整合行政單位方便民眾洽公外，也有規劃親子館、日照中心甚至綜合大樓，促進地方繁榮及因應政策需求，現在既要辦理都市計畫變更，未來太平區公所新建辦公大樓功能應更全面。