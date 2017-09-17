南澳碧候溫泉營運還差一步 公所預算卡關2年求協助

2017-09-17 13:23

［記者簡惠茹／宜蘭報導］宜蘭縣南澳鄉碧候溫泉營運卡關，南澳鄉長薛秋花指出，鄉公所不斷編列預算要做營運規劃書，但是都在代表會被刪除，希望原民會和縣府出面協助。縣府表示，會盡快協調原民會召開會議，討論後續營運事宜。

南澳鄉多年前在碧候山區發現溫泉水脈，因為靠近四區林班地，又稱「四區溫泉」或「碧候溫泉」，南澳鄉公所96年向中央申請經費，原民會在99年核定原住民族地區溫泉永續經營及輔導獎勵，縣府代辦工程完成後，因為鄉公所編列營運規劃書預算屢遭代表會刪除，營運遙遙無期。

鄉長薛秋花說，原民會有規定要營運前，要先做營運規劃書，否則無法繼續評估外包或自營，公所曾編列120萬元，但是代表會沒有通過預算，導致現在窒礙難行，已經卡關2年，希望縣府和原民會協助南澳鄉公所，把營運規劃書做好，後續再來談由誰管理。

南澳鄉公所表示，縣府當初只有負責碧候溫泉的設計和硬體建造，後續維護管理則是要由公所進行，可是公所真的沒有足夠經費可以維護，希望請求原民會和縣府繼續協助，原本上週的會議因為颱風延期，希望盡快召集會議讓三方進行協調。

工旅處表示，當初碧候溫泉是由原民會補助公所，因為前鄉長有官司訴訟，交由縣府代辦工程，包含建築結構和機電工程，民國93年開工，94年完工，然後移給公所，目前建築結構移撥完成，機電結構要等裝修工程好了才能營運。民政處指出，本來上週原民會、縣府和鄉公所要開會討論，後來因為泰利颱風而取消，縣府會協調原民會盡快召開會議。