全台最大的網室蝴蝶園 全新改造後亮相

你可以在金獅湖網室蝴蝶園，認識蝴蝶生態。（記者張忠義攝）

2017-09-17 13:22

〔記者葛祐豪／高雄報導〕全台最大的網室蝴蝶園－高雄市金獅湖蝴蝶園，投入4千萬元全新改造，今天正式亮相，讓人驚艷。

金獅湖蝴蝶園有30多種蝴蝶。（記者葛祐豪攝）

高雄市觀光局管理的金獅湖蝴蝶園，是全台最大的網室蝴蝶園，但設備略為簡陋，立委李昆澤向中央爭取補助，由觀光局進行改造，包括重新鋪設地坪、南區公園增設兒童遊具、興建一館賞蝶空橋及蝴蝶圍網置換、設置二館室內解說室、3D地景彩繪等工程，總經費約4000萬元。

金獅湖蝴蝶園全新改造開張。（記者葛祐豪攝）

高雄市觀光局長曾姿雯指出，金獅湖蝴蝶園的蝴蝶種類豐富，蝶種包含大鳳蝶、黑點粉蝶、端紅蝶、黃裳鳳蝶等30多種，成蝶數量最高達350隻。

高雄市金獅湖蝴蝶園為國內最大的網室型蝴蝶園，飼育20多種300多隻蝶類及豐富的蜜源及食草植物，是都市中難得的自然生態教室。（記者張忠義攝）

觀光局此次新建造全長24公尺、挑高4.6公尺的賞蝶空橋，遊客可俯瞰蝴蝶飛舞姿態。

高雄金獅湖網室蝴蝶園，從新建造全長24公尺、挑高4.6公尺的賞蝶空橋上，可以俯瞰蝴蝶飛舞姿態。（記者張忠義攝）

此外，金獅湖蝴蝶園的手作文創基地，也正式啟動，有金工、大豆蠟燭、乾燥花等豐富課程，從蝴蝶館的導覽解說到文創體驗，可望成為高雄新的熱門景點。

金獅湖蝴蝶園適合親子共遊，也幫孩子拍照留念。（記者張忠義攝）

以往免費的金獅湖蝴蝶園，今年底前仍免費入園，但明年1月1日起將開始收費（三民區民眾永久免費），票價暫定全票30元、半票15元，3歲以下孩童則免費；每週一休館。

金獅湖蝴蝶園增加3D地景彩繪。（記者葛祐豪攝）