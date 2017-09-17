斜張橋掰掰？宜蘭橋怎麼改建9月底決定

宜蘭橋要改建成斜張橋，但部分地方民眾認為有破壞地景的疑慮。（記者林敬倫攝）

2017-09-17 13:13

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣政府辦理宜蘭橋改建工程，盼解決橋址通洪斷面不足等問題，但宜蘭市長江聰淵在網路上公布將改建為斜張橋型後，卻引發反彈，認為斜張橋不符宜蘭在地特色，有破壞天際線的問題；江聰淵表示，已協助廣納民意，給縣府參考；縣政府則說，現階段看平面橋型出線機率大，但仍待9月底開審查會決議。

宜蘭市的宜蘭橋已有78年的歷史，是前往礁溪的主要道路，車流量很大，但橋梁通洪斷面不足，每逢颱風河水都會暴漲至橋底，有淹過橋面的疑慮，必須封橋保障用路人安全，因此市公所不斷爭取橋梁改建。

縣府原計畫將宜蘭橋改建成斜張橋，設計圖經江聰淵PO網流傳後，卻引發反彈聲浪，有人認為斜張橋過高，與當地地景不符，有破壞天際線的問題，希望縣府開工前能三思。

宜蘭市長江聰淵表示，已發出500份問卷，收回的問卷中顯示，支持改建斜張橋與反對者的比例是3比1，但在網路上卻呈現1比2的相反狀況，宜蘭橋的興建是百年大計，公所會持續蒐集更多意見，再交由縣府做最後的決定。

縣府工務處長陳春錦指出，現階段改建工程有斜張橋與平面橋兩個方案，不管用什麼型態的橋型，技術上都沒問題，只有費用、時間與困難度多寡的問題，縣府詢問建築專家意見，大多也認為低調橋型對環境比較好，加上網路上的意見，平面橋出線機率高，但最後的結果仍要待9月召開基本設計審查會才能決定最後結果。