遷村案今召開說明會 大林蒲地上物普查將啟動

高市府舉辦地上物普查說明會。（記者葛祐豪攝）

2017-09-17 12:03

〔記者葛祐豪／高雄報導〕大林蒲遷村案進入籌備階段，高市府今天在大林蒲舉辦2場說明會，向居民解說地上物普查方式及後續遷村籌備相關工作，上午首場約有400多名鄉親到場，擠爆會場。

高市府於今天上午10點、下午2點半，分別在小港區鳳鳴國小禮堂、大林蒲康樂活動中心，舉辦2場說明會。

上午場在鳳鳴國小舉行，湧入400多名鄉親，立委賴瑞隆也出席，並邀請需地機關經濟部工業局派員前來，這是繼去年前行政院長林全到大林蒲傾聽民意後，又一次中央主管機關到大林蒲與民眾溝通。

高雄市副市長史哲表示，行政院基於9成贊成遷村民意，已支持市府因應民眾訴求所提的「住、商區建地1坪換1坪，建物以專案全新重建價格補償」遷村安置方式，同時指示經濟部統籌安置土地取得與遷村經費。

史哲強調，市府將以「土地交換，不計較地價差異」、「建物專案補償，不計較折舊」、「既有建物無論登記與否，一律補償」三步驟達成遷村，保障大林蒲居民的居住權及財產權。

會中，居民提出遷村安置地點、建蔽率、容積率、飛航建築限高與噪音管制等種種疑慮。 市府則強調，遷村安置地點位於小港機場與大魯閣草衙道旁，之前紅毛港遷村剩餘地及部分台糖土地，目前周邊陸續投入公共建設如鳳山溪整治，民間也推出新建案，未來絕對是潛力開發新區。

高雄市都發局指出，說明會後，將展開地上物普查作業，粗估共有5千多棟建物，希望趕在今年底前完成普查。

都發局表示，普查將由里幹事、普查員，會同市府委託的專業調查人員，「逐屋」現場丈量建築物構造、面積大小、屋內裝潢等，並將普查內容記載於調查記錄表中，由里幹事、普查員及專業調查人員共同具名，並提供所有權人拍照存證，相關問題可洽大林蒲鳳鼻頭普查專案辦公室，電話：07-9735369。