港商欲干涉反共紀錄片內容 李惠仁解約轉向群眾募資

2017-09-17 09:41

〔記者吳欣恬／台北報導〕導演李惠仁日前在群眾募資平台flyingV為他最新的紀錄片「并：控制」募資。李惠仁透露，這部以反共為主軸的紀錄片，原由香港電視公司老闆出資，後來對方向李表示「想要更有參與感一點」，意圖干涉內容，李惠仁選擇解約，而面臨資金缺口。

李惠仁說，片名的「并」反過來就變成「共」。 這部片，要談的是中國對台灣和香港無所不在的控制。

去年7月李惠仁以「蘋果的滋味」獲台北電影節媒體評審獎，李惠仁上台領獎時特別聲援因被指台獨而遭電影換角，前一天特別以3千字長文澄清的演員戴立忍。事後某香港電視公司老闆透過朋友介紹，找上李惠仁，表達想拍攝反共主題的電影，當時還開玩笑說，先前找了幾位台灣導演，「都沒人敢拍」。

李惠仁提出「并：控制」規劃，將以中共如何對台灣和香港進行意識型態控制的概念進行拍攝，且適逢2017年是香港主權移交20年，也是台灣228事件60年，是相當重要的一年，對方也表示同意，去年10月雙方簽約，

今年6月，李惠仁前往香港拍攝兩位盲人朋友，想以視覺外的其他感受，呈現香港主權移交20年間所造成的改變。出發前，香港電影公司的人員向李表達，他們老闆「想要更有參與感一點」，因此想跟他見面談談。

從香港返台後，雙方見面，對方對「并：控制」內容提出很多問題，這也不對，那也不行，和最初商談合作的態度迥異，李惠仁毅然與對方解約。

李惠仁說，許多中國獨立紀錄片，在中國以外的版權被香港片商買下後，就被冷凍，其他業者向片商洽談購買都遭拒。也常傳出，香港片商出資拍攝敏感議題的電影，製作完成後，卻不進行上映宣傳，讓電影從此不見天日。因此為避免「并：控制」也發生類似情況，李惠仁決定解約。

李惠仁說，「并：控制」拍攝過程也遇到許多人因為擔憂未來在中國的發展，而拒絕受訪。他說，自己每年都會去香港為當地的紀錄片團隊上課，也有心理準備，完成此片後可能去不了香港了。但他說，民主自由是非賣品，不能秤斤論兩！不能因為顧及中國的市場和利益，就放棄得來不易的自由。

李惠仁說，「并：控制」目前已進入剪接階段，預計11月能完成。約10人的製作團隊，拍攝地點包括中國、香港、台灣，整部紀錄片預算約300萬元，目前除了向國家文化藝術基金會申請年度補助、加上群眾募資，其他的會再想辦法。

「并：控制」雖然不是第一部群眾募資的電影，但李惠仁說，應該是第一部募資並開放版權的電影。從2011年第一部紀錄片長片「不能戳的秘密」開始，「不能戳的秘密2」：國家機器、太陽，不遠到蘋果的滋味，李惠仁都堅持把完整內容放上網路，他說他拍攝紀錄片的目的是傳播，不是為了販賣版權賺錢。

「并：控制」11月完成後，參與募資的民眾可以搶先觀看，預定明年228將全片放上網路，公開。

「并：控制」拍攝／網路公映計畫

「并：控制」群募短片