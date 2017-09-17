地震保命三步驟 台南代理市長示範給你看…

代理市長李孟諺（左）與副市長張政源等親自示範地震保命三步驟，防災宣導，相當賣力。（記者吳俊鋒攝）

2017-09-17 09:03

〔記者吳俊鋒／台南報導〕921前夕，台南市政府今天上午舉辦國家防災日健走活動，近3000人報名，現場還規劃寓教於樂的闖關遊戲，代理市長李孟諺更帶領示範地震保命三步驟，實地操作趴下、掩護、穩抓桌腳等要領，提醒民眾要居安思危、有備無患。

健走活動在南科園區舉行，沿道爺、迎曦湖畔，景致優美，全程約7公里，事先透過網路報名，原本限定2000人，但不到1天就額滿，今天現場再開放參加，各地民眾湧入，氣氛熱烈。

除了李孟諺應邀出席之外，副市長張政源、市議員林慶鎮夫婦、南科管理局長林威呈，以及園區鄰近的新市區長邱保華、安定區長柳世雄、善化區長方澤心、大內區長李賢村等都到場，行政院災防辦、氣象局也派官員參加。

揭幕後，先由市政府各局處的公仔齊聚台上，帶動健康操，李孟諺帶領貴賓一起參與，再示範地震保命三步驟的要領，為這場活動代言，他賣力宣導，希望灌輸民眾正確的防災知識。

李孟諺說，地震對國人而言，是無法預警的潛在威脅，有時甚至造成巨大傷害，921雖然發生在南投、台中，雙北一樣有樓房倒塌，去年的206，也是帶來嚴重災情，透過輕鬆、健康的宣導活動，讓民眾更懂得做好準備、自我保護。

健走在上午7點半左右從西拉雅廣場鳴笛出發，市政府相關局處、鄰近區公所等都規劃了闖關活動，包含濃煙體驗、特搜演練、CPR教學、水資源聯合運用、防災知識大擂台…等，吸引親子參加。