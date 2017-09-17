五月天被扯像妙禪 呂秋遠酸：五迷不用年繳2.4萬！

妙禪爭議不斷延燒。圖為妙禪法師。（圖擷自YouTube）

2017-09-17 07:12

〔即時新聞／綜合報導〕公視主持人、醫師陳信聰日前在節目上談妙禪，竟語出驚人稱蘋果粉絲、五月天粉絲和妙禪信徒一樣，反問「崇拜的本質有差別嗎？」對此律師呂秋遠分析五月天和妙禪的不同，他強調五月天歌迷頂多買CD和演唱會門票，「不用每年基本消費額24000元！」

號稱有10萬信徒的「佛教如來宗」，近來因信眾集資台幣4000多萬，買了勞斯萊斯供養創始人妙禪掀熱議，日前陳信聰更是硬拿五月天和妙禪做比較，五月天所屬的相信音樂對此回應，強調不認同少數媒體毫無根據的無端牽扯、無理類比。

呂秋遠今天（17日）凌晨在臉書發文解釋妙禪和五月天的不同，他自嘲這就像「呂秋遠與宋仲基有什麼不同」一樣。他怒酸妙禪，聽五月天的人若跑去聽伍佰，沒聽過因此就「業力引爆」，從此家庭不順人生黑暗的，且五月天歌迷在演唱會結束後，也不會喊「感恩阿信、讚嘆石頭」，大概都是喊「加班」而已。

他也強調，五月天歌迷頂多買張CD、聽場演唱會的費用而已，「不用每年基本消費額24000元！」並補充，「五月天的歌迷像是朋友，或一起長大的鄰居，歌迷不會認為五月天唱歌是為歌迷奉獻，任勞任怨，所以要像是孝敬父親一樣，送給他們1人1台瑪莎拉蒂。」

他最後怒嗆妙禪，「歌迷是有跪著聽演唱會的膩？」禪師真的有滿足某些信眾人生上的寄託，然而把兩個完全不一樣的個體拿來類比，難道呂秋遠也可以是太陽的後裔嗎？