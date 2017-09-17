09/17 各報重點新聞一覽

空軍F16戰機性能提升計畫，總經費由1100億元提高到1296億元。（資料照）

2017-09-17 06:34

自由時報

F16強化火力 加碼196億升級

耗資台幣1100億元的空軍F16戰機性能提升計畫，內容將有重大變化！據軍方高層透露，台美雙方經協商後，已將全案總經費由1100億元提高到1296億元，較原案增加196億元，漲幅幾近原經費的兩成。

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單親媽行善 捐款46年

今年82歲的陳楊麗蓉阿嬤，26歲時喪夫，獨力扶養2個女兒並撐起養家重擔，因不捨跟她一樣遭遇的女人，46年前起，每年捐款資助10位單親媽媽，迄今已有460人受惠，共捐出近900萬元善款，在台南被稱為「單親媽媽的活菩薩」。

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歐銀示警：中國一帶一路傷害歐洲標準

近年中資大規模湧入歐洲，尤其鎖定巴爾幹半島地區具有重要戰略意義的基礎設施專案。歐洲復興開發銀行（EBRD）最新報告示警，東南歐國家切勿「太親中」、在政治經濟上依賴中國，北京資助「一帶一路」投資，可能傷害歐洲各項勞動和環保標準，讓中企以不對稱競爭優勢取得工程，建議歐盟等機構應採取行動因應。

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蘋果日報

台灣首例 移植雙臂 奇蹟教授重回校園

戰勝死神、重返講台！中山大學企管系助理教授王致遠，前年因不明原因感染多重器官衰竭險死，四肢被迫截肢，裝上義肢後去年9月重執教鞭。今年3月，他在林口長庚醫院接受台灣首例雙臂異體移植手術，經半年復健、克服抗排斥藥物致神經失調等副作用，明將重回校園，他昨笑說：「你都不知道可以用自己指頭摳鼻孔有多爽！」

供應鏈揭下半年趨勢 全螢幕手機成主流

智慧手機全螢幕時代來臨！繼三星、LG等大廠之後，蘋果上周推出18：9全螢幕設計的iPhone X，宣告全螢幕成主流。據供應鏈廠商透露，下半年手機廠開發的案子幾乎都是全螢幕設計，宏達電傳11月推首款全螢幕手機，3C達人說，18：9全螢幕手機，除帶來視覺震撼感，握感更好，但價格也更貴，恐讓消費者荷包大失血。

聯合報

雪隧消防管理委外 燒出大黑洞

本月六日，四名男大生開著父親的ＢＭＷ轎車行經國五雪隧時，因爆胎致車輛起火，但現場消防水帶出現破洞無法滅火，最後只能眼睜睜看著火海吞噬整輛車，事件後，高公局在雪隧通車十年後首度全面更新水帶。

賴揆周五首度備詢 兩岸列必考題

立法院新會期本周五正式開議，新任行政院長賴清德將首度赴立院施政報告及備詢。為了賴揆的備詢處女秀，政院近日積極蒐集「模擬考題」，國民黨團書記長林為洲表示，包括一例一休、能源政策，以及賴清德的兩岸主張，都將是質詢焦點。

中國時報

立院新會期 22日開議 親中愛台 賴揆必考題

立院新會期周五登場，行政院長賴清德上任後將首度施政報告並備詢，政院近日積極「備戰」，因應賴揆答詢。其中最引人關注的是，賴在台南市長任內拋「親中愛台」，料將成閣揆處女秀最棘手的必考題。

台灣最大危機 就是不知危機

北韓前天再度發射飛彈，台灣安保協會理事長陳重光昨天致詞表示，「台灣最大危機就是台灣人不知道危機，這是非常危險。」同時，對於蔡政府表態支持制裁北韓，他直言，「台灣沒有什麼可以制裁北韓的啦！」