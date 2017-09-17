今各地晴朗炎熱 中南部高溫飆35度！

今天（17日）各地仍晴朗炎熱，中南部高溫上看34至35度，北部及東半部高溫約31至33度。（記者林正坤攝）

2017-09-17 06:36

〔即時新聞／綜合報導〕今天（17日）各地仍晴朗炎熱，中南部高溫上看34至35度，北部及東半部高溫約31至33度，僅東半部偶有短暫雨，西半部山區及屏東地區中午過後也可能有局部雷陣雨。

中央氣象局指出，雖然泰利颱風遠離，但外圍乾燥的下沉氣流使天氣晴朗，昨天各地都出現33度以上高溫，嘉義甚至36度，今天氣溫仍高，不過夜間、清晨的溫度北台灣約24度、其他地區約26度上下，感受則相當舒適。

空氣品質方面，今天中部及雲嘉南地區為橘色提醒（對敏感民眾不健康），午後臭氧濃度偏高，其他地區為普通至良好等級，指標污染物為細懸浮微粒及臭氧。

氣象局提醒，颱風逐漸遠離，不過18日前台灣北部、東半部及澎湖、馬祖沿海仍易有長浪發生，海邊活動、海上作業需注意安全。氣象局昨天已在新北市、宜蘭縣、花蓮縣及馬祖已觀測到浪高2到4公尺左右的長浪發生。

至於泰利颱風動向，今天凌晨2點中心位置在台北東北方約920公里海面上，持續向日本靠近，預計從今天開始逐漸影響日本一帶，安排赴日民眾請留意天氣及交通航班訊息。

國際都市氣象：

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 25 ~ 33 26 ~ 34 29 ~ 33 25 ~ 31

今天中南部高溫上看34至35度。（圖擷自中央氣象局）

今日紫外線概況。（圖擷自中央氣象局）