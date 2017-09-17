官方補助等太久 多數獨立書店寧可放棄

2017-09-17 00:30

〔記者黃美珠／新竹報導〕文化部表示，從民國102年「推動實體書店發展補助作業要點」上路迄今，他們已經補助了近70家次的實體（獨立）書店，從事推廣閱讀活動、或營運發展、甚至是開設。不過新竹縣迄今只有瓦當人文書屋有申請，實際利用官方資源爭取補助的業者比例偏低。

文化部也指出，今年配合「423」世界閱讀日，讓台灣跟世界同步傳播書香，另外又推出「106年世界閱讀日延伸串聯計畫」，鼓勵各縣市政府提案，以縣市圖書館為核心，串聯各自境內的獨立、連鎖、網路書店或是書街，甚至數位出版平台一起推廣閱讀，打造書香社會。

到7月有18個縣市獲准補助，額度從10萬元到27萬元不等，其中新竹縣結合境內8個獨立書店一起利用暑假推動「閱讀。享樂生活」計畫，也獲核定25萬元。

不過，新竹縣「小瓢蟲兒童書店」張家瑜說，近年官方確實很積極在扶持獨立書店，她幾乎年年獲通知有哪些資源可以爭取。但評估相關的補助都在「事後」到位，光公文旅行就可能要半年以上，所以在人力、物力有限下，她直接選擇放棄。

「MR Book Cafe月讀。書咖」的Mary說，自己只想1次做好1件事情，不希望為了搜尋官方資源，以致分神無法全力以赴打造自己想要的感覺，所以壓根沒想去爭取補助。

石店子69和水石2家有機書店主盧文鈞說，獨立書店算不算文化事業？還是單純的從其買書、賣書的行為來看屬於商業活動？這會牽涉到官方對於補助、支持獨立書店業者的態度，他個人傾向政府應該要適度的補助，不然獨立書店業者很難存活，而1個城市沒有書店，這是人類文化傳承上面很大的隱憂。

「瓦當人文書屋」陳晏華很務實，她想圓夢也求安身立命，所以除了努力經營瓦當，也積極掌握可以把握的資源。

新竹縣政府文化局局長張宜真直言，25萬元看起來不少，但能做的有限，不可能用大拜拜的方式，讓配合的獨立書店雨露均霑，頂多只能「共榮」後追求永續「共存」。

所以這筆補助款，他們在7月份陸續舉辦生活市集、主題書展、「輕旅展」等活動，提供配合活動的獨立書店曝光機會，再透過「輕旅展」把鄉親「適性」導引過去，彷彿「走動式」閱讀，幫書店和蛀書蟲們找到彼此。

※獨立書店闖蕩新竹 各擁特色創造生機