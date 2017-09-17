獨立書店是「蝦毀」？

2017-09-17 00:35

〔記者黃美珠／新竹報導〕什麼叫做獨立書店？一般外人眼中不外乎就是小單位、小成本，通常「老闆兼撞鐘」，不管自願或「不得不」，都得兼辦講座、活動等才能生存，但服務卻又遠比一般連鎖書店還來得熱忱、有趣的個性書店。且因為個性，所以裡面的書多半也不是市場主流。

實際經營「MR Book Cafe月讀。書咖」的Mary卻說，他們其實就是「選物店」，只是挑選的物件是書而已。對所在社區來說，該像是居民的另一個「里民活動中心」，大家可以坐下來聚會、交流、討論的地方。

「瓦當人文書屋」陳晏華有類似看法，因為經過3年的努力，瓦當好像個社區情報站，大家會習慣來這裡交換好康和最新的一些藝文資訊或書訊。就像是「瓦當」這個承接雨水的房子構造中的小物件，成為社區中很關鍵的一個生活據點。

「万葉集書店」扶美珍則認為自己是大家的好幫手，因為國人對日語的學習需求很大，但卻苦於很難找到好的、有效的方法切入學習，她用自己的經驗，結合動漫等，給有需要的人自信和幫助。

都選攻親子、童書繪本的「朵朵森林繪本屋」、「小瓢蟲兒童書店」，或是進階邁入桌遊領域的「喜樂親子書坊」也都有同感。只是他們幫助的對象是很想要讓孩子提早、或多多接觸書本的家長們。他們除了幫這些家長挑好書，也幫忙訂書、甚至再有能力者也一併把關讓價格更實惠。

石店子69有機書店、也是水石有機書店的盧文鈞則說，獨立書店有兩種意涵，除了「只此一家別無分號」，還要有一個擁有獨立思考腦袋的老闆，不管是選的書或經營的方式都有自己的風格和魅力，甚至有機會成為社造工作者的「灘頭堡」。

這是因為獨立書店表象看起來賣的是書，骨子裡賣的卻是「生活態度」，必須跟社區很有連結，才能引起共鳴、真正活下去。

至於吳思芳、陳漢豪夫妻其實把「書酷」當成「書庫」、自家的「私人書房」，所以才會不辭辛苦遠從英、美直接引進全新或二手兒童英語繪本，以滿足自己孩子的成長需求。後來獨樂樂不如眾樂樂，他們才經營起這家書店，創業也嘉惠對這類童書需求飢渴的家庭。

「或者書店」所屬鴻梅文創志業（股）公司總經理李昕燁說，獨立書店的興起多少跟當年美國業界掀起反大型連鎖店家壟斷的風潮有關。但他們不願意把「或者」定位在「獨立書店」上，這從他們選書力求體貼每一種口味的讀者看得出來，並不想「偏食」。

李昕燁把閱讀比喻成一座「生態森林」，一個生態森林要健全就必須要均衡，各種樹種都要有。只有沒有偏見、目的性的營造閱讀的環境，讓喜歡閱讀而閱讀成為一種生活態度，生命和生活才能均衡、有質感。

※獨立書店闖蕩新竹 各擁特色創造生機