獨立書店闖蕩新竹 各擁特色創造生機

朵朵森林繪本屋。（記者黃美珠攝）

2017-09-17 00:25

〔記者黃美珠／新竹報導〕在上網率號稱全國「南八萬」的新竹縣，就在很多鄉親耳熟能詳的大型實體書店，因為不敵當前的網路消費潮流， 1間間陸續卸下招牌走入歷史之刻，近年竟也暗暗颳起了獨立書店風，一個不注意就如雨後春筍般少說已有10家冒出了頭，當中不乏在這條路上已經默默耕耘14、5年之久的，這股力量放眼全台可能不是最強勁，但肯定最吸睛，因為就連總統蔡英文今年4月也慕名造訪，了解獨立書店如何走自己的路。

老書、新書 資源流動活化生機

新竹縣目前浮出抬面經營得頗具規模或有聲有色的，首推關西老街的石店子69有機書店、以及竹東陳晏華的瓦當人文書屋。

前者以百年客家老宅改建，用資源回收概念經營，歡迎大家帶著老書去換新書，讓書本變得「有機」、可以去旅行。今年店家盧文鈞把這樣的經驗準備在新埔複製，用閒置的廠房再開1家「水石有機書店」。

瓦當主人陳晏華服務過報社、出版業界，透過自身的人力銀行資源，讓瓦當不僅有文青味，還有「星」味。她曾請到5、6年級眼中「星」字輩的林強、萬芳、吳明益等去替她的電影、音樂等藝文活動加持，平添魅力。

親子、語言 獨立書屋滿足需求

新竹科學園區的存在也深深影響著新竹縣的獨立書屋發展。很多竹科人為了工作在竹北市的東區落腳。

這些新移民在這裡成家、育兒，且多半沒有長輩在旁協助、引導，或灌輸傳統的育兒模式，他們除了很需要相關的參考書籍、工具、乃至教養指南等，也勇於嘗試新的教、養方法和工具。

這些父母有個明顯的共通點，就是：特別重視下一代外語能力的培養，而且多半會提早起跑。於是帶動很多外語童書繪本、有聲書的商機，乃至全面性、生活中兒童教、養所需都成了值得投入的處女地。

於是，從14、5年前，竹北西區的「喜樂親子書坊」、「小瓢蟲兒童書店」先後進場插旗，近年又有竹東「書酷英文書」，再到竹北東區的「朵朵森林繪本屋」。

這幾家店的誕生都有個共同點，就是店家在創業之初都有學齡前的孩子要照顧，他們可能是因為想陪孩子長大而辭去工作，或因幫家人圓夢而打造書店。踏入市場後，他們幾乎都因具備為人父母的同感，在經營和選書上眼光獨到贏得家長信任。

店家如「朵媽」張博雯還有室內或是建築設計的專業，她把書店打造成繪本中的森林樹屋般迷人，把平淡的走廊變成繪本插畫展藝廊，另打造親子可以共玩躲貓貓的樓梯，使得這家書店不受大人小孩歡迎也難。

就是最近才開張的「或者書店」，所屬的鴻梅文創志業（股）公司董事長陳添順也是因為過去在科技界拚搏期間，最大樂事就是跟孩子泡在書店看書、喝咖啡。這份輕鬆家庭日的餘溫，促使他今日進場打造「或者」。

至於「MR Book Cafe月讀。書咖」、日本語學習主題書店「万葉集」，都是因店主個人的興趣而開張。

活動、講座 業外收入支撐營收

「MR Book Cafe月讀。書咖」Mary本身就是文青1枚，她把在廣告公司擔任文案的積蓄一舉砸下經營書店，為了開店，還特別去學沖泡咖啡，所選的書也格外「入世」，她希望愛書人透過閱讀來關懷社會。

至於万葉集的扶美珍則是單純以自身的第2專長，結合社會對日文學習的需求，從科技業轉戰，開創自己的事業第2春。

這10家獨立書店有的今年才起步，有的已經有15年歷史。他們有些還是「鮭魚返鄉」的新竹縣子弟，也都沒有例外的承認，想活下去必須要靠舉辦活動、講座，經營揹包客棧或販賣餐飲等業外收入才行。

儘管文化部4年前就開始有扶植全台獨立書店創辦、發展的計畫，但只有瓦當有爭取，他們多半都不想被束縛，寧可靠自己。

其中最資深的獨立書店人「喜悅親子書坊」業者項春蘭很早就不以賣童書為主力，5年前轉型切入正夯的桌遊市場後，現在每天最忙的，是應邀在桃竹苗地區擔任桌遊或折氣球等現場活動的講師。

「小瓢蟲兒童書店」張家瑜也有類似的際遇。14年來，她跟自己的小孩、以及客人親子一起成長，銷售的書一路從學齡前、到小學童書，再進階到親子之間、或是青少年的溝通書籍等。

近年她因應雲端上的網路對手、或團購風，改以接受預約代購的服務減少囤書壓力。

而最值得一提的，當年她為因應所辦的親子講座而學的：樂高積木設計、閱讀寫作等，現在成了她的其他專長，這使她從獨立書店主再多了1個講師的身分，也成為獨立書店求永續經營的不同發展模式。

※官方補助等太久 多數獨立書店寧可放棄

※獨立書店是「蝦毀」？