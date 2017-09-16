天文奇景連發！三星合月、月掩水星 19日接力登場

2017-09-16 23:17

〔記者黃文瑜／台南報導〕台灣本島南部約在19日清晨可以見到金星、水星、火星「三星合月」，5分鐘後又能看到「月掩水星」，2種難得景象一次盡覽，連天文館都說，「CP值超高！」因為下次要再看到「月掩水星」，可能要再等幾十年。

而許多人相信天相影響運勢，例如「水逆」代表有低潮，「五星連珠」表示大吉。這次稀奇的天文現象「大發」，是否影響運勢？天文館則說，沒有相關紀錄。

南瀛天文館指出，18日金星與月球在同一經度上，形成「金星合月」。19日水星、火星也陸續走到同一經度，金星、水星、火星依序排列，在月眉上方「三星合月」；5分鐘後，水星、月亮、地球排成一直線，月亮將水星擋住，又形成「月掩水星」。

南灜天文館解說員張敏悌說，月掩水星很少見，因為水星體積小，很容易就「錯過」，要再度看到月掩水星，可能還要再等幾十年。另外，大部分行星合月，多為一次一顆，因此，三星合月也非常難得。

張敏悌說，19日當天是農曆29日，月亮為下弦月，亮度不亮，旁邊的星星較能看得清楚，也比月圓時更具美感。清晨南部約從4點57分開始（台北約5點開始），水星會從眉月的左下方掩入，到6點01分才從月球上方復出，月球仰角只有17度，天氣好時，民眾只要朝東邊離地較近的地方看，就能見到難得的天文奇景。

至於看星宿推斷國運或個人運勢，在歷史上很常見，張敏悌解釋，這是因為人們很容易把大事與星象連結，例如「五星連珠」代表有新的統治者，不過，在古籍上幾乎不會紀錄「三星合月」或是「月掩水星」這類事件。在歷史事件上，有許多的天象是為了謀得政治利益而捏造。她鼓勵民眾，以開放的心情，來欣賞這美麗的天文奇景。