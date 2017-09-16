大潭7號機上線延遲約2個月 台電擬依合約求償

「大潭電廠7號機」2部緊急發電機組原訂7月18日就要上線，但至今仍無法正式接受台電調度，由於上線延遲約2個月，台電表示將依約求償。（資料照，台電提供）

2017-09-16 23:03

〔即時新聞／綜合報導〕「大潭電廠7號機」2部緊急發電機組原訂7月18日就要上線，但據台電表示，大潭7-2號機預估到9月下旬才可正式接受調度，狀況連連的1號機組則是要繼續等到10月中下旬，比預定晚了約2個月，對此台電將依據合約照天數向廠商求償。

由於今夏供電吃緊，台電原本編列90億元，安排「大潭電廠7號機」2部緊急發電機組上線救援，但上線時程卻一直延宕。據《蘋果日報》報導，2部發電機組中，2號機組在8月22日「新機組試俥」，預估要9月下旬才可正式接受調度，至於1號機組上線時程先是從7月延到8月初，到了8月又因狀況多遲遲無法上線，直到上週日總算進行試俥，預估10月中下旬才能正式接受調度。

由於「上線救援」延遲約2個月，台電表示，目前將先等2部機組都正式接受調度後，再根據合約向廠商依「慢1天扣多少錢」追究。至於原本在8月9日也打算當成「救援投手」上線供電的通霄電廠新1號機，目前還在進行各項測試，預計明年初才能正式接受調度。