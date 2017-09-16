超狂！金門促賭派：賣太武山當賭場 每名鄉親發百萬

金門博弈公投首場辯論，促賭方成員李水木大膽建議，可以把目前的軍事重地太武山賣給博弈團隊，甚至在開幕當天，發給每名金門鄉親100萬元的見面禮！（資料照，記者吳正庭攝）

2017-09-16 22:46

〔記者吳正庭／金門報導〕金門博弈公投首場說明會今天登場，正、反方各抒己見，過程平和，倒是促賭方提「賣太武山」之議，反賭方的「分齡」觀點，各領話題。第二場說明會預定明天在金湖鎮公所3樓會議室舉行。

「金門縣公民投票第一案正反方論述說明會」上午在金城鎮公所7樓舉行，名為「為振興金門經濟，開創金門的前途，您是否贊成設立國際渡假區並於其中開放5％觀光博弈」的公投案。

辯論正方都已退休 反賭方代表都還在職

巧合的是，正方代表都是職場打拚多年後退休的老將，有金酒公司前總經理辛寬得、軍旅退役的吳進壽、退休老師李水木。反方代表則是還在職場的中生代，包括金門縣動物保育與救援協會理事長歐陽夢澍、補教老師薛明璟、媒體工作者董森堡。說明會吸引100多人到場聆聽。

正方代表主訴博弈的「未來性」，認為金門要起死回生要靠博弈，金門要改變才有活路，這是金門一個機會，和大家是否團結是息息相關的。正方並以「拒絕賭博但接受博弈」，支持有管理的博弈事業。

促賭成員李水木大膽建議，可以把目前的軍事重地太武山賣給博弈團隊，將花崗石打造的「擎天廳」作為博弈大廳，把坑道保留給VIP級的國際大咖使用；甚至在開幕當天，發給每名金門鄉親100萬元的見面禮！

反賭方大打溫情牌 金錢買不到家鄉感情

反賭方以感性、溫情訴求，強調對金門家鄉的感情絕不是金錢所能買到，成員或以自身親人因賭博導致生活陷入困境，或以母親憂心下一代成長環境變質，重申堅定反賭立場。

董森堡緊抓發言時機，現場就教平均約60歲的促賭方代表，既然多次強調金門需要什麼樣的未來，為何不多聽聽平均約40歲的反賭方代表意見，還有在場很多小朋友的意見？「賭場設立真的對金門有幫助嗎」、「金門真的準備好了嗎」，幾句簡單充滿自省的「小哉問」，讓不少觀眾動容，也為這場看似平和進行的說明會，在臨收尾前帶來一小波高潮。

金門促賭方成員李水木在今天的首場辯論大膽建議，花崗石打造的「擎天廳」可作為博弈大廳，把坑道保留給VIP級的國際大咖使用！（資料照，記者吳正庭攝）

金門首場博弈公投論述說明會，第一場參加者，代表正方的有吳進壽（右一起）、李水木、辛寬得；代表反方則是歐陽夢澍（右四起）、董森堡、薛明璟。（記者吳正庭攝）

金門首場博弈公投論述說明會登場，正、反兩方代表，在台上各據一方、分庭抗禮。（記者吳正庭攝）