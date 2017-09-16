赤腹鷹南遷！掛發報器「墾丁四號」 空中來相會

2017-09-16 22:06

〔記者陳彥廷／屏東報導〕墾丁國家公園管理處委託臺灣猛禽研究會辦理「106年度墾丁國家公園秋季過境猛禽族群量調查暨赤腹鷹遷徙衛星追蹤計畫」，在今年春季赤腹鷹北返期間，成功在一隻赤腹鷹（Accipiter soloensis）雌成鳥上掛載衛星發報器，命名為「墾丁七號」。至於去年秋季南遷期間掛載衛星發報器的「墾丁四號」目前「鷹」正在台灣，明天可能可以在墾丁空中與鳥友相會。

恆春半島是赤腹鷹、灰面鵟鷹等遷移性猛禽重要過境地點，9月屬赤腹鷹季，歷年平均值約12萬餘隻，經統計，昨天南遷數量累計超過3萬，不過，各地傳來「大出」訊息，今天早上6點開始，墾丁社頂舉目所及全是赤腹鷹，持續接受「鷹群轟炸」，鳥友直呼「眼花撩亂」！

墾管處說，赤腹鷹「墾丁四號」9月15日沿著泰利颱風風場的西北風，南遷至嘉義地區，今天早上降落在台東山區，可望過境墾丁地區。至於「墾丁七號」，9月13日於中國浙江省溫州市東方海域發報位置訊號。

研究人員說，9月至10月初，在社頂地區或龍磐草原的清晨到中午，都能用肉眼看見赤腹鷹群，順著熱氣流盤旋出巴士海峽，明天很有可能抬頭觀察赤腹鷹時，就能和「墾丁四號」在空中相會！

墾管處9月15日再掛載衛星追蹤發報器於3隻秋季南遷赤腹鷹，希望再增加衛星發報器數量，深入瞭解赤腹鷹可能遷徙路徑、度冬地及繁殖地等環境狀況，作為評估分析與監測赤腹鷹族群波動重要參考依據，期揭開遷徙之謎。