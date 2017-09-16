長庚醫護自爆！醫師出國演講賺外快 沒請假卻有開刀紀錄

林口長庚又爆爭議！自稱長庚護理師的網友爆料，一名教授級婦產科醫師經常到中國演講，沒按規定請假，回來後還常向院內同事和護理師們炫耀賺了很多錢。（資料照，記者周敏鴻攝）

2017-09-16 21:21

〔記者吳亮儀／台北報導〕長庚醫院再爆爭議！又有自稱是在長庚醫院工作20年多的護理師在批踢踢（PTT）爆料，一名在長庚醫院婦產科的教授級醫師常常出國演講，沒請假卻找醫師代開刀、還有開刀紀錄，領健保給付又賺外快。長庚醫院回應，已經鎖定被爆料的醫師，並開始調查。

婦產科教授級醫師 還炫賺很大

繼疑似誤用子宮鏡害孕婦早產的醫療疏失爭議，如今又有針對林口長庚院內醫師的爆料指出，另一名教授級的婦產科醫師經常到中國演講，且沒按規定請假，回來後還常向院內同事和護理師們炫耀賺了很多錢。

對於沒請假卻仍有開刀紀錄、溢領健保疑慮，長庚醫院發言人黃璟隆說，昨天已看到爆料內容，且「一看就知道指涉的對象」，已經著手調查，不只是被爆料者、連帶整個部門都會做調查。

黃璟隆說，依照正確程序，醫師上網填請假，電腦系統會自動停止這名醫師所有的登載，並由其代理人執行醫療或行政業務，系統不會出現仍可開刀的狀況，「但不管怎樣，醫院已經開始調查了。」

至於有無可能溢領健保？健保署組長林麗瑾說，每半年到一年間，健保署會和出入境系統勾稽，若發現醫師出國期間卻仍有診治紀錄，就會收回已給付的健保點數，不會有溢領的情況發生。

林麗瑾說，這種沒請假的情形，應該屬於醫師違反醫院的內規，不算是違法，應也不算詐領健保給付。

黃璟隆說，過去也曾有過醫師長期沒依照規定請假，結果好像有被開除，雖然爆料的是一年前的事情了，但醫院仍會好好調查這件事，若只是輕微違規，應該只是記警告或記過，但若情節嚴重，最重就是免職。

院方：對象已鎖定 已開始調查

黃璟隆說，長庚醫院沒有規定醫師不能利用自己的假日出國演講賺錢，若受邀也代表這名醫師很有名望，對醫師來說是好事，但就是得按規定請假，如果違規屬實，就會將這名醫師送審查委員會審議。

衛福部醫事司科長呂念慈說，醫療院所需督導醫事人員親自執行紀錄，若有電子系統作假，可對醫療單位、行為人處1萬元到5萬元罰鍰，若嚴重到涉及偽造文書，可能牽涉刑責，若有具體證據會交由地方衛生局前往調查。