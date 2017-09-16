聽音樂傳愛心 萬海慈善音樂會下周末登場

2017-09-16 20:57

〔記者譚偉晟／台北報導〕為了協助中小型社福團體募資，萬海宣布今年擴大辦理「讓愛閃耀 公益提案補助專案」，以千萬經費支持國內20家社福單位。同時為了讓更多人可以加入援助中小型社福團體的行列，萬海航運慈善基金會將在9月23日晚上7點半舉行「狂喜之詩」音樂會，邀請民眾前往國家音樂廳聆聽音樂並順手做公益。

萬海基金會指出，這次與國家交響樂團（NSO）合作的「狂喜之詩」音樂饗宴，所有售票收入全數納入「讓愛閃耀」勸募專案、不會先扣除掉活動成本。這次音樂會由呂紹嘉指揮，除了全球首次演奏的王怡雯《卑南慶典》、普羅科菲夫《古典》交響曲、斯克里亞賓：《狂喜之詩》等經典名曲將演出外，更邀請德國大提琴名家楊．沃格勒（JAN VOGLER）演出德沃札克：B 小調大提琴協奏曲。萬海基金會表示沃格勒20歲便獲聘為德勒斯登國立交響樂團首席，是這個以成立469年的樂團有史以來最年輕的首席。

萬海基金會執行長許維新表示，萬海慈善每年依據社會需求，設定勸募專案的關懷議題並舉辦募款活動。「讓愛閃耀」公益提案補助專案，主要協助募款不易的地方中、小型社福單位推動其服務。去年提供千萬元補助20個社福單位，今年基金會決定再擴大支持明年度該專案的補助額度，從1000萬元提高到1200萬元，受補助單位也從20個增加到36個，希望能把資源和愛心送到需要的每個角落。