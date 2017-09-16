成排重機停慈天宮 網友批：古蹟廣場不是停車場

新竹縣縣定古蹟慈天宮前廣場遭人停放整排重機，地方鄉親拍照po網批評：「這裡不是停車場！」（網友提供）

2017-09-16 20:30

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣縣定古蹟慈天宮前石板廣場並未開放停車，竟有10幾輛大型重型機車組成的車隊闖入成排停放，看不下的鄉親拍照後po臉書社團說：「這裡不是停車場，明明外面就有禁停告示牌，請波麗士大人處理！」

警方說，慈天宮前廣場那裡不是道路交通管理處罰條例規範的道路或禁停處所，也無紅黃線，無法開單告發，但當天員警到場和慈天宮管理委員會確認不開放停車後，很快就聯繫上車主，勸導他們立刻騎走。

新竹縣政府文化局表示，慈天宮這座古蹟的管理工作目前由慈天宮管理委員會負責，慈天宮前廣場屬於古蹟定著土地範圍，如果管委會發現有遭蓄意破壞的狀況，可以向警方提告，進一步由檢方偵查，若確定觸犯文化資產保存法第103條規定，可處6個月以上5年以下有期徒刑，得併科50萬元以上2000萬元以下罰金。

「慈天宮廣場不是停車場！」拍下這張照片且po上在地臉書社團的網友說，假日進入北埔老街商圈的車輛很多，汽車、機車都有，有些駕駛人貪圖方便就會想辦法就地亂停，結果造成其他車輛通行困難，甚至人車爭道的危險狀況也層出不窮，像這種一整排重機停在慈天宮前廣場的場面，也真的是很誇張。

慈天宮管理委員會總幹事姜瑞金說，慈天宮前石板廣場是古蹟定著土地範圍，地上石板跟慈天宮建築用的是同一批石材，當天有出面勸導，但重機騎士車停了就四散去逛老街，根本找不到人，還好後來警方出面聯繫車主，他們才把車騎走。