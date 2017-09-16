彰化首見石虎！暖男撿埋犬貓屍體 這次竟遇瀕絕嬌客…

2017-09-16 20:44

〔記者劉曉欣／彰化報導〕從小到大撿過鳥屍、犬狗屍體，彰化縣民楊順宇這次在馬路上再度看到動物躺著不動，沒想到竟然是瀕臨絕種的保育動物「石虎」，連他也說，真是不可思議！

楊順宇昨天上午10點經過台14線芬園鄉彰南路，發現路上躺著一隻小動物，朋友環境教育老師楊玉如一眼就認定是石虎，但彰化還未曾有石虎確切紀錄，連特有生物中心人員都大感訝異，只可惜，這隻石虎慘遭路殺。

楊順宇說，他覺得凡是生物都有靈魂，所以也該「入土為安」。他從小撿到小鳥的屍體，就找地方埋起來，後來念了鹿港高中養殖科，有小魚屍體也是找地方掩埋，而不是直接丟到垃圾桶。

「應該至少有10次以上！」楊順宇說，他在路上撿到犬貓屍體，至少有10次以上。他通常都會在機車置物箱放大塑膠袋，一旦在路上發現犬貓屍體，就會裝入塑膠袋帶去掩埋，如果車上沒有大塑膠袋，就會先把犬貓屍體移到路旁，避免再遭車輛輾過。

楊順宇也曾經在鹿港撿到奄奄一息的貓咪，但已經是晚上，在鹿港找不到動物醫院，只好送到和美，沒想到，還是救不回來，非常難過。

楊順宇說，每次發現犬貓屍體前，就會在馬路上看到衣服、毛巾、大型垃圾之類的東西，好像在提醒他要行車減速，才能發現犬貓屍體，說起來「也有點玄」！

處理多次犬貓屍體，楊順宇都會先跟動物說，「我是來幫你的！」所以，過程都很順利，也不會心生害怕，他只是讓生物安息，既然生命來到了世間，也應該要好好的離去！