拚品質放大絕！東山火龍果達人 1株只培育1顆果實

陳俊榮栽種火龍果，1株火龍果植株在疏果後，只培育1顆火龍果，品質當然最讚！（記者楊金城攝）

2017-09-16 20:27

〔記者楊金城／台南報導〕台南市東山區不只有出名的東山咖啡、青皮椪柑，還有火龍果！東山區長董麗華說，東山火龍果不追求產量、追求品質，才能在全台的火龍果栽種熱潮中區隔出不同市場。公所行政課長陳俊榮、三榮里前里長白進德就是火龍果達人，1株火龍果疏果只留1顆果實精心培育，品質當然最讚。

東山區是全台南市火龍果最大產地，種植面積有150公頃，且持續增加中，東山區公所今天舉辦東山火龍果產業文化活動，行銷東山火龍果，立委葉宜津、議長賴美惠、董麗華、農業局農會輔導科長郭德偉等人一起打開「東山寶藏箱」，端出最好吃的東山火龍果。

公所並邀請南榮科大校長王俊惠帶領餐飲系師生，展示火龍果入菜的創意料理和甜點、飲料，免費招待鄉親和遊客，大排長龍爭相品嘗。

賴美惠說，東山盛產5種顏色的水果，有咖啡、青皮椪柑、洋香瓜、火龍果和龍眼，可發展「水果之鄉」的產業特色，創造觀光和農業附加價值。

董麗華說，歡迎各地遊客來東山「挖寶」，9月品嘗火龍果，10月喝咖啡，11月吃椪柑。

4年前，陳俊榮、白進德開始結伴學習種植火龍果，各種植5分多地，兩人不求產量，1株火龍果就只培育1顆火龍果，1顆果實可重達1.2公斤，比一般1台斤火龍果大1倍以上，甜度可高達23度。

陳俊榮說，1株火龍果植株有12到18條枝條，一般果農都會疏果，1個枝條只留1顆，但他和白進德是「整株就只留1顆火龍果」，並且套網保護，因此果實大、甜度高，產量也因此少很多，1分地1年產量大約只有5000台斤，不過，1台斤價錢大約在40到60元間，價格較高，還是划算！