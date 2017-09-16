2017 Eureka台南國際兒童電影節 FUN電影、玩藝術

2017-09-16 21:43

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市教師會及台南市育產業工會今天在永福路全美戲院前封路舉辦「FUN電影、玩藝術」及電影節活動，有精彩的播映影片，戶外大舞台則有精彩表演節及12星座藝術市集闖關活動，結合影像、音樂、藝術創意，帶動街頭熱鬧。

FUN電影有不同特色的播映單元，分別是國中小組入圍影片、看見真實臺灣、高中大專社會組入圍影片、咱糧學堂X食農教育，及1部教育省思長片：我和我的冠軍女兒。表演大舞台也有退休教師組成「佳里好七陶」表演韻味十足的陶笛歌曲。

台南市代理市長李孟諺晚上出席「2017Eureka南市國際兒童電影節」閉幕典禮，肯定主辦單位在教育上的堅持及用心。

經過評審激烈的討論後，獲得2017Eureka首獎名單，國小組－從缺；國中組－臺南市安南國中陳濰澤演導的「舞。所不能」；高中職組－臺北市私立復興實驗高級中學趙宣雅導演的「說故事的人」；大專社會組－臺中市施雅琦導演的「追風聽海牛車行－海洋教育跨領領域課程」。

評審團特別獎由新北市江翠國中陳名煒導演的「回憶青春」及臺北市李東明導演的「教育人生」獲得，另外大會為鼓勵國小組教師辛苦指導及繼續創作特別頒發「優良獎」給臺南市長興國小陳文凱、宋幸真導演的「走揣水餅的人情味」。