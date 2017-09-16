「躺」徉黃色花海！東螺溪欒樹隧道 邀千人來「仆街」

東螺溪沿岸台灣欒樹黃花盛開，湖埔社大邀請千人來仆街，欣賞綠廊道之美。（記者陳冠備攝）

2017-09-16 19:59

〔記者陳冠備／彰化報導〕來黃色花海台灣欒樹隧道「仆街」！

彰化縣溪湖鎮東螺溪北岸，種了1.5公里長台灣欒樹隧道，最近進入開花期，黃花紛飛，美不勝收。長期在溪岸從事生態復育與教學的湖埔社區大學，希望將這個獨有風景介紹給大家，9月24日舉辦「東螺溪戀戀欒樹節」活動，邀請千人來仆街，徜徉綠廊道，今天有多人搶鮮「試躺」，直呼好舒服！

湖埔社大執行長林淑玲說，台灣欒樹又稱四色樹，每年秋天就是綻放的時候，為讓各地鄉親發現東螺溪的美，今年湖埔社大承辦「彰化縣學習型城市」計畫，就是希望能將它發展為觀光廊道，邀請在地的文創、農夫市集等100個攤位，一起舉辦「東螺溪戀戀欒樹節」活動。

為了規劃「仆街區」，今天特別邀集民眾「試躺」，不少人第一次躺在綠色隧道內，大呼好舒服。

林淑玲說，活動在9月24上午8點半至2點半進行，溪湖橋至代馬橋間將會封路，讓大家愜意地躺在東螺溪綠色廊道地上，欣賞台灣欒樹的美。

東螺溪台灣欒樹近日進入花苞盛開期，黃色花海為綠廊道增色不少。（記者陳冠備攝）

9月24日東螺溪舉辦千人仆街活動，讓大家愜意地躺在綠色廊道地上，欣賞台灣欒樹的美。（記者陳冠備攝）