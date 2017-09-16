Apple Watch 3 Cellular版台灣不賣？ NCC否認設限

2017-09-16 19:24

〔記者譚偉晟／台北報導〕針對《科技新報》9月13日報導Apple Watch 3 Cellular版無法在台銷售，是因為現行法規限制「一個門號僅限一張SIM卡，並在一個裝置使用」的說法，國家通訊傳播委員會（NCC）出面澄清這是錯誤解讀。因此不管是雙卡手機、或是手機和智慧型手錶共用同一組門號，NCC不但沒有禁止採行，反而希望業者可以提供更多新穎的服務給消費者選擇。

NCC回應指出Apple Watch 3 Cellular版採用了e-SIM設計，與傳統的SIM卡不同，eSIM支援免插拔就可自由更換不同電信服務的功能，因此具備了應用「一機多卡」的能力，但該功能和市面上的雙卡手機相同，顯見沒有法規限制的疑慮。而針對該報導指稱Apple Watch 3 Cellular版由於具備和iPhone可以共用同一組門號的設計，因此不容於先行法規限制的說法，NCC也明確否認。

原因在於不論是「一機多卡（類似雙卡機）」或是「一卡多機（手機和智慧型手錶共用同一門號）」，只要符合「雙證查核」、「充分揭露計費方式」及「配合辦理通訊監察與資安」的規定，NCC都會同意業者提供合適的服務，讓消費者有選擇的彈性。針對一卡多機的部分NCC基礎設施事務處處長羅金賢指出，技術上其實也已經可以辦到，但主要是電信業者在系統功能上需要增加，因此成本勢必會再提升。

羅金賢也就一卡多機的技術做了說明，也就是不論是安裝SIM卡或是內建eSIM的裝置，只要業者提供可辨識裝置的相同門號，就可以在接收來電時讓多個裝置「同時發出通知」，但僅有第一個接起通話的裝置可以聆聽來電。不過儘管技術上可行，但業者仍需增加系統功能，並規畫出適合的服務內容才能提供給消費者使用。

對於Apple Watch Series 3 Cellular版不在台灣上市的部分，電信業者則是回應「由於有特殊的產品規格需求，因此蘋果有其上市排程規劃，目前台灣尚未在上市排程內。」顯示也與現行法規無關。NCC表示將會再邀集電信業者與手機終端設備製造商座談，了解市場狀況以便提供適當的協助。