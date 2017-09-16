7字頭一日行情！豬肉價格貴森森 中秋行情大考驗

2017-09-16 19:35

〔記者陳冠備／彰化報導〕今年豬肉價格每公斤屢屢突破80元，尤其中元普度後貨源緊縮，一度突破83元，讓民眾大喊吃不消。彰化肉品市場調節毛豬交易量，加上冷凍廠商和加工肉品需求提早啟動，昨天採購價格回穩到79.78元，是進入9月最低價，但緊接而來的中秋烤肉季，豬肉需求恐將再提升，低價恐撐不久。

豬肉價6字頭回不去了？豬價從今年2月政府頒布禽類禁宰禁運令後，彰化肉品市場每日豬肉價格幾乎是「步步高升」，從2月22日的69元一路爬升，進入7月後突破80元，就再也降不下來！前天毛豬交易量1796頭，均價79.78元，跌破80元，令人驚喜，但今天均價又爬升到80.65，消費者大嘆，只是一日行情！

彰化肉品市場總經理黃滄雲分析，豬肉價格居高不下的主因，是育成率不如預期，受黑心「環狀病毒疫苗」迫害，仔豬長不大，成豬活動力差，生育率也跟著下降。另外，豬流行性下痢（PED）有復發跡象，造成豬隻集體暴斃，在供不應求之下，自然反映在價格上。

黃滄雲也說，為緩和豬價飆漲，7月起已配合農委會增加休假、禁宰日，來蓄存豬源，農委會也訂定85元的天花板價位，加上近日冷凍與加工業者在中元節後已提早啟動需求，價格已逐步回軟，但即將到來的中秋節是烤肉旺季，仍要看豬農出豬意願，左右豬價行情。