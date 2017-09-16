北市2校驚傳狼師性騷擾 北市教育局譴責：從嚴議處

2017-09-16 19:17

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市中山女中及內湖高工，爆出各有狼師性騷擾女學生。對此，內湖高工校長今下午受訪表示，該名教師已請長假一年，新學期也沒為該師排課，目前學校教師會與性平會傾向解聘該教師，中山女中則強調，第一時間接獲檢舉依法處置，該師受到應有懲罰，本學期未任教。北市教育局則發布新聞稿，表達強烈譴責，要求學校從嚴議處。

內湖高工校長指出，該教師在94年8月考取正式老師，在105年3月遭學生舉報有不當的性騷擾行為，並依程序通報並調查，總共6案性騷擾屬實，後續也輔導學生，該教師在去年3月至今都請假，未再任教。

校長說，最近又有家長向學校提出4件新的性騷擾案，性平會正在調查階段，學校跟家長、教師會都不希望該教師返校任教，但一切還要依法行政，待9月21日召開性平會一併討論新舊案，依性平會決議與調查報告出來，請該名教師申覆後再送北市教育局提解聘、停聘或不續聘案。

教育局傍晚發布新聞稿證實，兩校確實接獲學生反映教師疑有性騷擾情事，教育局指出，中山女中於今年4月28日、內湖高工在去年3月3日接到通報，當時兩校依法在24小時內校安通報，並成立調查小組展開調查，均確認性騷擾屬實，並移送教師成績考核委員會議處。

教育局表示，內湖高工原處分該教師兩小過，但該教師今年6月29日提出新事證申請重新調查，校方正重啟調查程序，已要求學校若確定事實後，依法嚴懲。

至於中山女中，教育局表示，該校的涉案教師大過處分，但考量該涉案教師有多次紀錄，情節嚴重，已請學校檢討評議結果，從嚴議處，按照教師法最重可處停聘、解聘或不續聘之處分。

中山女中學務主任表示，第一時間接獲學生相關檢舉，立即依法作所有該做的處置，事情發生後，學校進行一系列防範與宣導，涉案教師也受到應有懲罰，這學期未在校任教，該師是否解聘或停聘？校方僅說，涉及個資無法說明。