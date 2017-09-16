2017台南文學季「重拾記憶」今日登場

台南文學季推出專屬限量紀念品，並推出「集章兌換」活動，鼓勵更多民眾參與。（記者洪瑞琴攝）

2017-09-16 19:38

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「2017台南文學季」以「重拾記憶」為主軸，今日開幕登場，即日起至12月24日，包括「追尋台南文學」、「台南文學沙龍」、「台南sing時代之歌」、「文學跨界演繹」等系列多元活動，深度耕耘台南文學沃土。

今年首度舉辦的「台南sing時代之歌」原創音樂競賽，向全國文青及音樂創作者廣下英雄帖，邀請全國詞曲創作人結合文學書寫下的台南印象，用原創音樂譜出時代之歌、唱出時代之聲，目前已收到45件作品，預定11月4日在吳園戶外廣場進行決賽暨頒獎音樂會。

今天開幕式，先邀請創作者陳永龍唱對台南的記憶，「文學show閃」講座也是今年第1次舉辦，邀往年台南文學獎得主進行作品分享，由顏艾琳老師導讀並用創造性的快閃舞蹈演出作品，原作者陳怡潓在演出時忍不住落淚，驚訝自己的創作可以這樣演出。

文化局長葉澤山表示，台南自古以來文風鼎盛，近年來市府更以打造「世界文學之都」作為文學發展的整體目標，致力將台南文學旺盛的在地創作活力和國際視野結合。

另外，取材在地文學家經典著作的意象，拍攝3支具有台南人文特色的宣傳短片，並結合歷屆台南文學獎獲獎作者、學校與地方團體，共同參與這場文學盛宴，透過走讀、對談、讀劇、故事說演等不同類型節目，擴大參與層面。

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「文學show閃」講座今年首度舉辦，邀往年台南文學獎得主進行作品分，今日首場由作者陳怡潓（右）分享創作，顏艾琳老師導讀（左）。（記者洪瑞琴攝）