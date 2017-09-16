一個都不能少 SUPER老師天涯海角找中輟生

2017-09-16 19:47

〔記者蔡淑媛／台中報導〕第15屆台中市教師職業工會SUPER與SPECIAL教師獎今天頒獎，6名國中小與大專院校老師獲得SUPER獎，老師們因材施教、扶尖扶弱，有自學自製APP鼓勵學習、天涯海角也要找回中輟生，也為菁英學生建置課程學會表達與溝通，增加人本素養，用心與教學方法讓人學習。

「一個都不能少！」被學生稱為捲毛老師的太平新光國中學務主任王嘉麟曾經也是翹家孩子，特別能理解弱勢孩子的心，擔任老師10多年一個孩子都不願放棄，為了找回弱勢和中輟生，天涯海角也要找回來，甚至曾在機場攔截準備去賣春的學生，不但找回人、為他們找興趣、給關心、修復親子關係。

王嘉麟也針對學生心理、家庭不同情形，有的不先入班、先在校服務隊、有的另外安置，也救回不少染毒的學生，戒毒後重新學習，他告訴孩子「做了才能改變！」

中台科大的醫技系教授吳正男提升學生競爭力有成，面對國考醫檢師執照全國錄僅20%至30%，對手盡是台大、陽明、長庚學生，針對學生英文差、不愛唸書但愛愛3C的特性，自學程式、研發，將課程內程包免疫、細胞、實驗等專業學科全部做成網頁和APP做影音學習，鼓勵學生隨時學習，錄取錄高於全國，在業界也更有競爭力。

台中一中數學老師陳光鴻原是竹科工程師，轉任教職10年，3年前建置表達力學程，加強表達、溝通，教學系統思考、設計思考、一分鐘表達術、學習聲音與表情、斷句等，獲得熱烈反應，逐漸擴展全國20、30所學校跨校聯學程，也讓學生學習以人為本及人文素養，在考試推甄上也大有斬獲，該校也獲得今年教育部教學卓越金質獎。

太平宜欣國小老師劉怡伶曾是抬拳道國手，曾獲多項國際獎項，從小就愛閱讀的她轉任閱讀老師，她說，運動員四肢發達，更有智慧體力從事任何發展，融合運動家不放棄的精神，帶學生走出校園學習閱讀，看書展、辦活動、請作家來導讀、當故事小老師甚至到社區講故事，提升閱讀興趣，也培養志工一起帶動。

今天頒獎典禮由立法院副院長蔡其昌頒獎，教育局長、立委也來慶賀感謝。